Сергій Ребров вніс зміни до заявки збірної України на матчі Ліги Націй

Тренерський штаб національної збірної України з футболу вніс корективи до списку гравців, які викликані на два офіційні жовтневі матчі.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, Андрія Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного списку до основного, тож прибудуть у розташування головної команди одразу після завершення ігрового вікенду.

Зміни були спричинені травмами двох ключових футболістів збірної: Сергій Ребров не зможе розраховувати на Віктора Циганкова та Віталія Миколенка.

У Лізі Націй, де Україна цьогоріч стартувала вкрай невдало, на синьо-жовтих у жовтні чекають два номінально домашні поєдинки. Спершу 11 жовтня у Познані ми прийматимемо Грузію, а вже за три дні у Вроцлаві спробуємо взяти реванш у команди Чехії.