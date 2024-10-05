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Сергій Ребров вніс зміни до заявки збірної України на матчі Ліги Націй

Двоє гравців з резервного списку переведені до основного.

Сергій Ребров вніс зміни до заявки збірної України на матчі Ліги Націй
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Тренерський штаб національної збірної України з футболу вніс корективи до списку гравців, які викликані на два офіційні жовтневі матчі. 

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, Андрія Ярмоленко та Олександр Сваток переведені з резервного списку до основного, тож прибудуть у розташування головної команди одразу після завершення ігрового вікенду.

Зміни були спричинені травмами двох ключових футболістів збірної: Сергій Ребров не зможе розраховувати на Віктора Циганкова та Віталія Миколенка. 

У Лізі Націй, де Україна цьогоріч стартувала вкрай невдало, на синьо-жовтих у жовтні чекають два номінально домашні поєдинки. Спершу 11 жовтня у Познані ми прийматимемо Грузію, а вже за три дні у Вроцлаві спробуємо взяти реванш у команди Чехії.

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