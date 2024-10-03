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Київське "Динамо" програло "Гоффенгайму" в Лізі Європи УЄФА

Це друга поразка столичного клубу у Лізі Європи.

Київське "Динамо" програло "Гоффенгайму" в Лізі Європи УЄФА
Київське "Динамо" програло "Гоффенгайму" в Лізі Європи УЄФА
Фото: uefa.com

Столичне "Динамо" провело другий матч у цьогорічній Лізі Європи. 

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Матч "Гоффенхайм" - "Динамо" закінчився з рахунком 2:0 (Гложек, 22, 60).

Таким чином "Динамо" зазнало другої поспіль поразки в Лізи Європи

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У першому турі ЛЄ динамівці поступилися італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. Водночас німецький "Гоффенхайм" у першому турі зіграв внічию з данським "Мітьюландом".

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