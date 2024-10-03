Київське "Динамо" програло "Гоффенгайму" в Лізі Європи УЄФА

У першому турі ЛЄ динамівці поступилися італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. Водночас німецький "Гоффенхайм" у першому турі зіграв внічию з данським "Мітьюландом".

Столичне "Динамо" провело другий матч у цьогорічній Лізі Європи.

Це друга поразка столичного клубу у Лізі Європи.

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