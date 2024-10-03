Київське "Динамо" програло "Гоффенгайму" в Лізі Європи УЄФА

Столичне "Динамо" провело другий матч у цьогорічній Лізі Європи.
Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.
Матч "Гоффенхайм" - "Динамо" закінчився з рахунком 2:0 (Гложек, 22, 60).
Таким чином "Динамо" зазнало другої поспіль поразки в Лізи Європи.
У першому турі ЛЄ динамівці поступилися італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. Водночас німецький "Гоффенхайм" у першому турі зіграв внічию з данським "Мітьюландом".
- У другому матчі оновленої Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" поступився італійській “Аталанті”.