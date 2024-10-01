27 вересня у Хмельницькому урочисто відкрили Центр боксу «Епіцентр». Новий зал відповідає всім стандартам для проведення тренувань і змагань: тут розміщено трибуни для глядачів, два професійні ринги, а також сучасну тренажерну зону. Завдяки високому рівню оснащення та висококваліфікованим тренерам, боксерський майданчик стане ключовим місцем для підготовки майбутніх чемпіонів.

Новий центр боксу у Хмельницькому

На відкритті президент Федерації важкої атлетики України й засновник ГК «Епіцентр» Олександр Герега зазначив, що компанія активно підтримує розвиток спорту та олімпійських видів змагань в Україні. Він підкреслив, що Центр боксу стане важливим осередком для підготовки майбутніх олімпійців, а також висловив подяку Збройним силам України, завдяки яким вдалося реалізувати цю ініціативу навіть у такі непрості часи.

Висловив вдячність всім, хто долучився до реалізації проєкту, голова Федерації боксу Хмельницької області Андрій Чумаков, підкресливши, що цей зал обов’язково допоможе виростити нових чемпіонів. Також серед почесних гостей були президент НОК України Вадим Гутцайт, заступник Міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко, президент Федерації боксу України Олег Ільченко, олімпійський чемпіон з боксу 2024 року Олександр Хижняк та інші.

Олександр Герега на відкритті Центру боксу

Новий центр надасть можливість понад сотні дітей та юнаків відвідувати секцію боксу, тренуватися в умовах, що відповідають світовим стандартам, а також підвищить рівень підготовки спортсменів, які братимуть участь у національних та міжнародних змаганнях.

Спеціально до відкриття був проведений Міжнародний турнір «Вільний ринг», який завершився 29 вересня та зібрав 200 спортсменів з України, Молдови й Чехії. Обслуговували турнір найкращі судді України, а перше місце в командному заліку здобули боксери з Хмельницької області.

Такі інфраструктурні проєкти є частиною соціальної відповідальності Епіцентру, який продовжує систематично підтримувати розвиток спорту в Україні. Попри всі виклики і втрату частини власних торговельних центрів, національна мережа за останні чотири місяці відкрила вже другий масштабний спортивний об’єкт. Першим став зал важкої атлетики в Полтаві.