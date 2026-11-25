Після 40 років важливо не лише те, скільки кілограмів ви втратили, а й те, за рахунок чого зменшилася вага. Як схуднути без зайвої втрати м’язової тканини, зберегти силу та підтримати здоров’я?

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Сучасні препарати для лікування ожиріння відкрили нові можливості для людей, яким раніше було складно досягти стійкого зниження ваги. Семаглутид і тирзепатид допомагають багатьом пацієнтам суттєво зменшити масу тіла та поліпшити показники здоров’я.

Проте разом із цими можливостями виникло важливе запитання, про яке часто забувають, зосереджуючись лише на цифрах на вагах.

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Що саме втрачає людина під час схуднення — жирову тканину чи також м’язову масу?

Це особливо важливо після 40 років, коли з віком поступово зменшується м’язова маса, а за недостатньої фізичної активності та незбалансованого харчування цей процес може прискорюватися.

Сьогодні правильне зниження ваги — це не просто мінус певна кількість кілограмів. Це зменшення надлишкової жирової тканини зі збереженням м’язової сили, фізичної активності та загального здоров’я.

Чому однакове схуднення дає різні результати

Уявімо двох жінок віком 45 років. Обидві схуднули на 15 кілограмів.

Перша стала активнішою, легше піднімається сходами, краще переносить фізичні навантаження та відчуває приплив енергії.

Друга скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, помічає зменшення м'язового тонусу та погіршення фізичної витривалості.

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Чому результати настільки різні?

Тому що цифра на вагах не показує, за рахунок яких тканин відбулося зниження маси тіла. Під час схуднення людина втрачає не лише жир. Разом із ним може зменшуватися і нежирова маса тіла, до складу якої входять м’язи, вода та інші тканини.

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М'язи — це не лише зовнішній вигляд і фізична сила. Вони відіграють важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові, підтриманні чутливості до інсуліну, рухливості, рівноваги та повсякденної активності.

Саме тому після 40 років важливо не просто зменшити вагу, а зберегти функціональність організму.

Що показали дослідження сучасних препаратів

Дані клінічних досліджень підтверджують, що під час медикаментозного зниження ваги зменшується як жирова, так і нежирова маса тіла.

В одному з додаткових аналізів дослідження STEP 1, у якому вивчали дію семаглутиду, склад тіла учасників оцінювали за допомогою двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (DXA).

У підгрупі з 140 учасників, які отримували семаглутид або плацебо, дослідники зафіксували зменшення жирової маси на 19,3%, а нежирової — на 9,7% від початкових показників у групі семаглутиду.

Інший аналіз, проведений у межах дослідження SURMOUNT-1, оцінював зміни складу тіла під час лікування тирзепатидом. За його результатами, приблизно 75% втраченої маси тіла припадало на жирову тканину, а близько 25% — на нежирову.

Важливо правильно розуміти ці цифри. Нежирова маса — це не виключно м’язи. До неї належать також вода, органи та інші тканини. Тому некоректно стверджувати, що чверть усіх втрачених кілограмів обов’язково становить саме м’язова тканина.

Водночас ці результати привертають увагу до важливої проблеми — під час активного зниження ваги потрібно подбати про збереження м’язової маси та фізичної сили. Саме тому сучасний підхід до лікування ожиріння передбачає не лише медикаментозну терапію, а й повноцінне харчування, достатнє споживання білка та регулярні фізичні навантаження.

Скільки білка потрібно людині, яка худне за допомогою препаратів

Це одне з найважливіших практичних запитань.

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Білок необхідний для підтримання та відновлення м’язової тканини. Коли людина зменшує кількість їжі, а апетит на тлі медикаментозної терапії суттєво знижується, існує ризик, що разом із калорійністю раціону зменшиться і кількість споживаного білка.

У рекомендаціях щодо харчового супроводу людей, які використовують препарати для лікування ожиріння, часто розглядають орієнтир 1,2–1,6 г білка на кілограм маси тіла на добу. Однак це не універсальна норма для кожного пацієнта.

При значному надлишку ваги розрахунок за фактичною масою тіла може суттєво завищувати потребу в білку. Тому фахівець може використовувати скориговану або цільову масу тіла, а також враховувати безжирову масу, вік, фізичну активність і стан здоров’я.

Для розуміння можливого діапазону наведемо приклади розрахунку за орієнтиром 1,2–1,6 г на кілограм розрахункової маси тіла.

Ці значення демонструють принцип розрахунку, а не є готовим призначенням. Для людини з вираженим ожирінням розрахункова маса тіла може суттєво відрізнятися від фактичної.

Особливої уваги потребують люди із захворюваннями нирок. За наявності хронічної хвороби нирок підвищене споживання білка може бути небажаним або протипоказаним залежно від стадії захворювання та індивідуального стану пацієнта. У таких випадках кількість білка визначають разом із лікарем і дієтологом.

Важливо також розподіляти білкові продукти між основними прийомами їжі, а не намагатися отримати всю добову кількість за один раз.

Чому для збереження м’язів недостатньо лише білка

Ще одна поширена помилка — вважати, що достатньо збільшити кількість білка в раціоні, і м’язи автоматично залишаться на місці.

Насправді для підтримання м’язової тканини важливі два взаємопов’язані чинники — повноцінне харчування та фізичне навантаження.

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Особливе значення мають силові вправи. Вони створюють необхідний стимул для підтримання м’язів і допомагають зберігати силу під час зниження ваги.

Це не обов’язково заняття з великою вагою чи інтенсивні тренування у спортивному залі. Залежно від фізичного стану людини можна починати з вправ із власною вагою, еластичними стрічками, легкими гантелями або спеціальними тренажерами.

Оптимальний комплекс може поєднувати:

силові вправи для основних груп м’язів;

ходьбу та іншу аеробну активність;

вправи на рівновагу й рухливість;

поступове збільшення навантаження відповідно до можливостей організму.

Для багатьох дорослих орієнтиром є силові заняття щонайменше двічі на тиждень. Але програма має враховувати вік, стан суглобів, серцево-судинної системи та інші особливості здоров’я.

Поєднання достатнього споживання білка із силовими навантаженнями є одним із ключових елементів збереження м’язової маси під час лікування ожиріння.

Чи потрібно обмежувати жири під час застосування препаратів для схуднення

Ще одна поширена помилка — майже повністю виключати жири з раціону.

Людина міркує просто: якщо я худну, то жирна їжа мені не потрібна.

Однак харчові жири необхідні організму. Вони беруть участь у побудові клітинних мембран, засвоєнні жиророзчинних вітамінів A, D, E і K, а також забезпечують надходження незамінних жирних кислот.

Не варто забувати і про жовчний міхур. Під час прийому їжі жири стимулюють його скорочення та виділення жовчі.

Водночас швидке й значне зниження ваги саме по собі може підвищувати ризик утворення жовчних каменів. Крім того, для деяких препаратів цієї групи в дослідженнях зафіксовано підвищену частоту небажаних явищ з боку жовчного міхура.

Тому повністю виключати жири з раціону без медичних показань не потрібно. Перевагу варто віддавати їхнім корисним джерелам:

жирній морській рибі;

оливковій олії;

горіхам;

насінню;

авокадо.

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Але важлива не лише якість жирів, а й кількість. Препарати цієї групи можуть сповільнювати спорожнення шлунка, а великі порції жирної їжі в деяких людей посилюють нудоту, відчуття переповнення та важкість після їжі.

Тому доцільно розподіляти жири протягом дня, використовувати помірні порції та враховувати індивідуальну переносимість продуктів.

Для розуміння того, як змінюється кількість жирів залежно від енергетичної цінності раціону, наведемо приклади розрахунку за умови, що жири забезпечують 25–35% добової енергії.

Це математичні приклади, а не рекомендація дотримуватися саме такої калорійності чи кількості жирів. Енергетичну цінність і склад раціону потрібно визначати індивідуально.

Якщо під час лікування виникає тривалий біль у верхній частині живота, особливо праворуч, нудота або блювання, необхідно звернутися до лікаря для оцінки стану жовчного міхура та інших можливих причин симптомів.

Чому важливий індивідуальний супровід під час схуднення

Препарати для лікування ожиріння — важливий інструмент сучасної медицини. Вони можуть допомогти людям, для яких попередні спроби зниження ваги не дали стійкого результату.

Але сам препарат не вирішує всіх завдань, пов’язаних зі здоровим схудненням.

Він не визначає індивідуальну потребу людини в білку, не контролює достатність вітамінів і мінералів, не забезпечує збереження м’язової сили та не формує здорових харчових звичок.

На тлі зниження апетиту людина може почати їсти занадто мало, пропускати прийоми їжі, не отримувати достатньої кількості білка та інших поживних речовин. Тому важливо регулярно оцінювати не лише вагу, а й повноцінність харчування, фізичну активність, самопочуття та функціональний стан організму.

Професійний супровід має враховувати:

стан здоров’я та супутні захворювання;

індивідуальну потребу в білках, жирах та інших поживних речовинах;

ризик втрати м’язової маси;

переносимість препарату та можливі побічні реакції;

рівень фізичної активності;

зміни харчової поведінки та повсякденних звичок.

Рішення про призначення препарату, вибір діючої речовини, дозування та тривалість лікування ухвалює лікар. Не варто самостійно починати терапію, змінювати дозу або використовувати препарати за рекомендацією знайомих.

Схуднення має покращувати якість життя

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Мінус 15 кілограмів — це лише цифра. Справжній результат лікування ожиріння визначається не тільки змінами на вагах, а й тим, як людина почувається, рухається, спить, працює та справляється зі щоденними навантаженнями.

Після 40 років особливо важливо не втрачати з поля зору м’язову силу, фізичну витривалість і загальний стан здоров’я.

У своїй практиці я переконана, що зниження ваги не повинно перетворюватися на боротьбу з власним тілом. Це комплексний процес, у якому важливі медичний контроль, збалансоване харчування, робота з харчовою поведінкою та поступове формування звичок, які людина зможе зберегти надовго.

Наша мета — не просто стати легшими. Наша мета — стати здоровішими, зберегти силу, енергію та якість життя.

Тому, якщо ви використовуєте препарати для зниження ваги або лише розглядаєте таку можливість, не зосереджуйтеся виключно на кількості втрачених кілограмів. Подбайте про те, щоб разом із жировою тканиною не втратити те, що допомагає вам залишатися активними та незалежними.

Безпека, індивідуальний підхід і турбота про здоров’я мають бути на першому місці.

Матеріал має інформаційний характер і не замінює консультацію лікаря. Рішення щодо медикаментозного лікування та харчових рекомендацій приймаються індивідуально з урахуванням стану здоров’я.