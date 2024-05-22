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Випустили конкурента Ozempic та Wegovy, революційних ліків, які скидають вагу

Компанія Hims & Hers Health оголосила про власний препарат для схуднення, який конкуруватиме з суперпопулярними і революційними у світі Wegovy та Ozempic від Novo Nordisk.

Випустили конкурента Ozempic та Wegovy, революційних ліків, які скидають вагу
Компанія Hims & Hers Health оголосила про власний препарат для схуднення, який конкуруватиме з суперпопулярними і революційними
Фото: Business Wire

Семаглутид, торговими марками якого є Wegovy та Ozempic, належить до класу препаратів, які називають агоністами рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1).

Він став проривним препаратом за останній рік завдяки даним, що може допомагати людям суттєво худнути.

Хоча створений був для допомоги людям з діабетом 2 типу контролювати свій рівень цукру в крові та знизити ризик інсульту та інфаркту.

Через шалений попит Novo Nordisk, який створив революційні ліки, не встигає виготовляти стільки доз.

І тут вступили в дію правила «компаундінгу», якими скористався Hims & Hers Health. Це коли ліцензовані фармацевти поєднують, міксують чи змінюють інгредієнти оригінальних ліків, коли вони у дефіциті, або коли пацієнту не підходить якийсь складник ліків, і його треба замінити на інший індивідуально.

Такі препарати не схвалені Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США не перевіряються на якість і безпеку, як фірмові ліки. Однак FDA скасовує обмеження на «компаундінг» ліків, коли схвалені версії препаратів з’являються в списку дефіциттних від FDA, яким зараз є семаглутид. До того ж, Hims & Hers поставлятиме свої препарати GLP-1 від BPI Labs, яка зареєстрована в FDA. Це робить їх об’єктами державного та федерального американського нагляду.

Hims & Hers запропонувала ліки саме з семаглутидом. Фірма заявила, що поєднувала інгредієнти так, аби зробити свій препарат максимально подібним до оригіналів.

Та й ціна привабливіша – від 199 доларів на місяць. Тоді як оригінальні бренди коштують близько 1000 доларів на місяць, якщо немає страховки.

Him & Hers — не єдиний, хто пропонує «змішаний» семаглутид, але це одне з найбільших імен, що надають цю послугу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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