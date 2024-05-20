Найбільший скандал через інфіковану кров у Британії: Ріші Сунак вибачиться, будуть компенсації потерпілим

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить перше формальне урядове вибачення через помилки, які призвели до 3000 смертей. Мова про скандал через інфіковану кров. Десятки тисяч людей заразилися ВІЛ та гепатитом С через заражені продукти крові, наприклад, через переливання та ліки з компонентів крові.

Мітинг тих, хто вижив через заражену кров, та рідних потерпілих, перед фінальним звітом розслідування

Про це пише The Telegraph.

Історія тягнеться ще з 1970-х років. Інфіковані продукти крові призначали через NHS, Британську службу здоров’я, з 1970-і по ранні 1990-і роки.

У результаті померло 3000 людей. А ті, то вижив, жили з довготерміновими ускладненнями. Фінальний звіт по розслідуванню цієї ситуації (Infected Blood Inquiry) опублікують у понеділок, 20 травня.

Потерпілі роками шукали справедливості, і це опиcують як найбільшу катастрофу в історії Британської служби здоров’я. Уряд вибачиться за те, що попередні урядовці підвели жертв цієї історії.

Потерпілим довелося боротися, щоб отримати компенсацію, і вони ніколи не отримували офіційних вибачень від уряду.

Очікується, що у своїй доповіді сер Брайан Ленгстафф, керівник розслідування, викриє помилки, через які так багато людей захворіли.

У вівторок уряд оприлюднить свої плани компенсації жертвам, причому очікується, що загальна вартість виплат перевищить 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Ліки для хворих на гемофілію, включно фактором VIII, імпортували зі США та призначили через NHS у 1970-х і 80-х роках. У ті роки більшість британських продуктів крові, включно з фактором VIII, надходила саме зі США.

Донорська плазма крові була від груп високого ризику зараження ВІЛ і гепатитом С (геїв, секс-працівників та ув'язнених), і часто була заражена.

Відомо, що ці групи високого ризику часто відвідували банки крові, щоб обміняти плазму на гроші.

Довідка: У людей з гемофілією виникають регулярні болісні кровотечі, які можуть бути смертельними. Більшість пацієнтів з гемофілією не виробляється білок фактор VIII, це гемофілія А. Близько 20 відсотків не виробляють фактор IX, і це гемофілія В.

Понад 1250 хворих на гемофілію, включаючи 380 дітей, заразилися у Британії ВІЛ через це лікування, і понад 5000 заразилися гепатитом С.

Заражену кров також використовували для переливання до 1991 року, заразивши ще 26 000 людей гепатитом С. Близько 100 людей підхопили ВІЛ під час цих процедур, часто після пологів або серйозних травм, таких як автомобільні аварії.

Розслідування отримало докази, що лікарі знали про ризик деяких імпортних продуктів крові, але продовжували лікувати ними. Також відомо, що фармкомпанії не надають пріоритету безпеці своїх продуктів і що деякі жертви жили в бідності після того, як залишилися непрацездатними через свої хвороби.

19 травня Джеремі Хант, який був міністром охорони здоров’я, коли було оголошено про розслідування у 2017 році, сказав: «Це найгірший скандал у моєму житті. Родини мають повне право бути неймовірно злими через те, що покоління політиків, включаючи мене, не діяли достатньо швидко, щоб вирішити цей скандал».

Розслідування – найбільше, яке коли-небудь проводили у Британії – оголосила Тереза Мей, тодішня прем’єр-міністерка, воно розпочалося ще через рік.

Проміжні виплати в розмірі 100 000 фунтів стерлінгів наразі провели приблизно 4 000 інфікованим людям і подружжям померлих інфікованих. Жодної компенсації поки що не виплатили батькам, які втратили дітей, або дітям-сиротам, незважаючи на те, що це було рекомендацією розслідування.

Уряд створить Управління компенсацій за інфіковану кров, яке відповідатиме за організацію виплат компенсацій.

Сара Доррікотт, дочка пана Доррікотта, який помер від раку печінки в 2015 році після того, як він заразився гепатитом С через ліки від гемофілії, розповіла The Telegraph, що вибачення від уряду повинні бути щирими: «Якщо ми отримаємо мляві, половинчасті та короткі вибачення, цього буде недостатньо».

Досі ніхто не притягнутий до відповідальності за скандал у Британії, а ті, хто вижив, та члени сімей постраждалих давно домагаються справедливості, вибачень і фінансової компенсації за завдану шкоду.

Юристи очікують звіту, щоб скерувати кримінальне переслідування до Королівської прокуратури.

Спеціалізований коледж Lord Mayor Treloar для молоді з інвалідністю, де заразилися ВІЛ та гепатитом понад 100 дітей, опинилася в центрі скандалу, і в доповіді буде багато про це.

Лікарі Національної служби здоров’я, які працювали на місці в школі в 1970-х і 80-х роках, порівнювали свої дії з поведінкою нацистських лікарів після того, як на дітях експериментували з інфікованими продуктами крові.

Ті, хто вижив, розглядають подальші судові дії та вимагають притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Національна служба здоров’я зіштовхується з «серйозними кримінальними та етичними проблемами» у зв’язку з заявами, що над дітьми проводили експерименти з інфікованими продуктами крові.

Фармацевтичні компанії, які постачали інфіковані продукти крові — Alpha, Armour, Baxter і Bayer — не виплатили жодного пенні жертвам у Британії.

Однак у США потерпілі подали до суду на них. Є докази, що вони виготовляли та продавали продукти крові, включно з фактором VIII, коли знали, що він уражений смертельними вірусами.