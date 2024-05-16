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Білки в крові можуть попередити людей про рак більш ніж за сім років до його діагностики – дослідження

Вчені з Оксфордського університету вивчили зразки крові понад 44 000 людей у Біобанку Великої Британії, зокрема в понад 4 900 людей, у яких згодом виявили рак.

Білки в крові можуть попередити людей про рак більш ніж за сім років до його діагностики – дослідження
Аналіз крові
Фото: Freepic

Вони порівняли білки людей, у яких виявили та не виявили рак, і побачили 618 білків, пов’язаних з 19 типами раку, зокрема товстої кишки, легень, печінки.

Про це пише The Guardian.

Дослідження , фінансоване Cancer Research UK і опубліковане в Nature Communications, також виявило 107 білків, пов’язаних з раком, діагностованим більше ніж через сім років після того, як в пацієнта забрали його зразок крові пацієнта, і 182 білки, які були сильно пов’язані з діагнозом рак протягом трьох років.

Автори прийшли до висновку, що деякі з цих білків можна використовувати для виявлення раку набагато раніше та потенційно надати нові варіанти лікування, хоча необхідні подальші дослідження.

Доктор Керен Пап’єр, старший епідеміолог з питань харчування відділу охорони здоров’я населення Оксфордського університету та старший автор дослідження, каже: «Щоб врятувати більше життів від раку, нам потрібно краще зрозуміти, що відбувається на ранніх стадіях хвороби, як білки в крові можуть впливати на ризик раку. Тепер потрібно поглиблено вивчити ці білки, щоб побачити, які з них можна надійно використовувати для профілактики».

Друге пов’язане дослідження вивчало генетичні дані понад 300 000 випадків раку, і виявило 40 білків у крові, які впливали на ризик захворювання дев’ятьма типами раку. Хоча зміна цих білків може збільшити або зменшити ймовірність розвитку захворювання, у деяких випадках це може призвести до ненавмисних побічних ефектів, виявили автори.

Марк Лоулер, який займається геномікою раку та є професором з цифрового здоров’я в Королівському університеті Белфасту, каже: «Дані вражаючі – виявлення доказів раку до того, як він проявився клінічно, відкриває критичні можливості для лікування з більшими шансами для успіху або, що ще важливіше, досягнення святого Грааля запобігання раку ще до того, як рак виникне».

  • Нагадаємо, що тільки з початку 2024 року меланому (рак шкіри) діагностували в понад 2000 українців. 
  • Голова НСЗУ заявила, що фінансові залишки на рахунках онкоцентрів показують, що грошей від держави у них достатньо, аби лікувати людей, включно з ліками. Але досі є випадки вимагання коштів.
  • Тому НСЗУ просить скаржитися їм на подібні випадки. Є кейси повернення коштів лікарнями після таких скарг.
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