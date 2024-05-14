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Поширення сказу серед тварин зросло через війну, – Кузін

Головний санітарний лікар зазначає, що можна очікувати зростання захворюваності. Водночас Україна в достатній кількості забезпечена вакцинами від сказу.

Поширення сказу серед тварин зросло через війну, – Кузін
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що наразі в Україні в наявності вже є 50 тис. доз вакцин від сказу, отриманих від міжнародних партнерів і ВООЗ, передає Інтерфакс-Україна. 

Крім того, найближчим часом держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) планує закупити вакцини від сказу коштом держбюджету, сказав він, додавши, що цієї поставки вистачить до квітня 2025 року.

Водночас Кузін повідомив, що щорічно по допомогу в разі укусів тварин в Україні звертається близько 56-58 тис. осіб, із них вакцинації потребують майже 22 тис. осіб.

За його словами, 2023 року в Україні було зафіксовано один летальний випадок від сказу, а з початку 2024 року - ще один.

Кузін нагадав, що, згідно з ухваленими протоколами для профілактики захворювання на сказ, людина в разі контакту з твариною зобов'язана отримати п'ять уколів за спеціальною схемою.

Водночас Кузін прогнозує зростання поширення сказу.

У свою чергу голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук відзначив зростання поширення сказу серед тварин через війну. Зокрема, в першому кварталі 2023 року було зафіксовано 190 пунктів, де було зафіксовано спалахи сказу, а в першому кварталі 2024 року таких пунктів було вже 369.

"Ми розуміємо, що така тенденція збережеться у неблагополучних населених пунктах, тому встановлених фактів захворювання на сказ буде більше", - сказав він.

Як повідомив Ткачук, сказ фіксується в усіх регіонах, "але ми розуміємо, що в прифронтових регіонах випадків сказу найбільше".

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