В Україну знову їде Генрі Марш – письменник, лікар та волонтер: як записатися на лекцію

Всесвітньо відомий британський нейрохірург, автор книг-бестселерів про життя та медицину, волонтер і філантроп Генрі Марш прочитає в Києві публічні лекції для всіх охочих.

Лікар часто відвідує Україну під час великої війни, долучається до волонтерських ініціатив, висловлює свою підтримку українському народу та відстоює інтереси України в світі.

15 травня Генрі Марш прочитає дві лекції у Культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської Академії за адресою вул. Іллінська 9. Теми лекцій: «Етика в командній роботі, спілкування керівників з підлеглими й принципи навчання молоді» та «Докази в медицині і доказова медицина».

Організатори зустрічі з відомим британцем — Києво-Могилянська Академія, приватний заклад вищої медичної освіти «Академія Добробут» та громадська організація «Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти».

Нана Войтенко, ректорка «Академії Добробут» зауважує, що лекції Генрі Марша будуть цікаві та корисні не лише медикам, втім, як і книги його авторства: «Генрі Марш — це людина-символ послідовної та теплої підтримки України. Його впевненість у нашій перемозі надзвичайно надихає. Я рекомендую відвідати лекції Генрі не лише студентам-медикам і лікарям, а й усім, хто хоче свіжим поглядом глянути на стосунки в командах, відшукати нові сенси, переосмислити цінності та зрозуміти їхнє значення для поступу у будь-якій справі, відчути силу -спільноти однодумців, відчути, наскільки потужною залишається підтримка України серед світових інтелектуалів».

Програма зустрічі з Генрі Маршем:

17.00 — Вітання, вступне слово від Андрія Мизака, нейрохірурга медичної мережі «Добробут» та перекладача книг Генрі Марша.

17.10 - 18.10 — Лекція «Етика в командній роботі, спілкування керівників з підлеглими та принципи навчання молоді»

18.10-18.25 — перерва

18.25 - 19.25 — Лекція «Докази в медицині та доказова медицина»

Після лекцій можна буде поставити запитання Генрі Маршу та поділитися своїми рефлексіями від почутого. Під час лекцій буде синхронний переклад.

Вхід на лекції вільний за попередньою реєстрацією.

Охочі зможуть зробити донат на лікування поранених військових або для підтримки паліативних хворих, котрими опікується «Фундація Добробут».