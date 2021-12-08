Партнерство KAN & Добробут: з турботою про здоров'я мешканців

KAN Development та медична мережа “Добробут” підписали меморандум про стратегічне партнерство на території житлових комплексів девелопера. Послуги клініки стануть доступні мешканцям Файна Таун вже з другого кварталу 2022 року, наступне відкриття відбудеться в ЖК Respublika.

Це вперше український девелопер подбав про розміщення медичних центрів на території своїх житлових комплексів. Колаборація KAN та Добробуту стала логічним продовженням членства двох компаній в Глобальному договорі ООН у намірах сприяти захисту прав і здоров'я людей, інновацій та інфраструктури, стабільного розвитку спільнот і міста.

Більше не потрібно відкладати візит до лікаря. Кілька кроків по території житлового комплексу і ти в сучасному медичному центрі. Для мешканців KAN Development Добробут пропонує широкий спектр медичного сервісу та комплексний пакет послуг. Прийом пацієнтів відбуватиметься за попереднім записом цілодобово та без вихідних, що особливо актуально в період міжсезоння та пандемії. Діагностика та надання медичної допомоги дітям та дорослим відбуватиметься за 20 напрямками відповідно до українських та міжнародних стандартів. Щодня у клініці зможе амбулаторно обслуговуватись близько 100 пацієнтів.

“Партнерство з Добробутом стане довгостроковим проектом, що забезпечить легкий доступ мешканців KAN до медичних послуг. Надавати можливість швидкого отримання медичної допомоги на території свого дому в будь-яку пору доби - логічний крок у напрямку посилення інфраструктури нових житлових комплексів KAN та підвищення якості життя наших мешканців”, - коментує Ігор Ніконов, засновник KAN Development.

“Доступність сучасних якісних медичних послуг – наше головне завдання та відповідальність. Воно відповідає і світовим трендам - третьої мети Глобального договору ООН (забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці). Саме тому ми постійно розвиваємося – відкриваємо нові мультифункціональні медичні центри, розширюємо спектр послуг. За 5 років ми інвестували 1,5 мільярда гривень у нові об'єкти та сучасне обладнання, відкрили понад 10 нових медичних напрямків, щорічно проводимо понад 15 тис. операцій. Партнерство з KAN Development – важливий крок, який багато в чому відповідає на запит населення до пішої доступності якісних медичних послуг”, - зазначає Олег Калашніков, співзасновник та Генеральний директор Добробут.

Добробут на території житлового комплексу “Файна Таун” працюватиме за адресою: Київ, вулиця Салютна 2б. Наступний медичний центр мережі буде відкрито на території житлового комплексу “Respublika” - за адресою: Київ, вулиця Кільцева дорога 1/ Теремківська, 4а.