Зокрема, приватні заклади можуть взаємодіяти з приватними компаніями у боротьбі з пандемією.

Фото: Макс Требухов

Держава має використовувати досвід приватних лікарень у формуванні державної системи охорони здоровʼя. Роль приватного сектору у боротьбі з пандемією обговорили експерти під час під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події.

"Відкрийте гугл-карту, наберіть запит «МРТ» і подивіться скільки закладів мають можливості проведення МРТ. По Києву це десятки місць, – говорить заступник генерального директора клініки "Оберіг", ексзаступник міністра охорони здоров‘я Олександр Лінчевський. – Держава може використовувати уже наявні якісні послуги на базі приватних закладів. Адже у будь-якому разі те, що держава буде створювати з нуля, буде поступатися приватним ініціативам".

Однак Олександр Лінчевський зазначив, що коли йдеться про речі загальнонаціональної ваги, як, наприклад, епідемії, їх стримування має лягти на плечі держави.

Фото: Макс Требухов

"Епідемії, травми, екстрена допомога – це проблеми, які має розв’язувати держава, навіть якщо є змога отримати приватні послуги", – вважає фахівець.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.