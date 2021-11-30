Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Виховання газом
Виховання газом
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Держава має використовувати досвід приватних лікарень у формуванні державної системи охорони здоровʼя, - Олександр Лінчевський

Зокрема, приватні заклади можуть взаємодіяти з приватними компаніями у боротьбі з пандемією.

Фото: Макс Требухов

Держава має використовувати досвід приватних лікарень у формуванні державної системи охорони здоровʼя. Роль приватного сектору у боротьбі з пандемією обговорили експерти під час під час міжнародного форуму "Корея-Україна".

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua з місця події.

"Відкрийте гугл-карту, наберіть запит «МРТ» і подивіться скільки закладів мають можливості проведення МРТ. По Києву це десятки місць, – говорить заступник генерального директора клініки "Оберіг", ексзаступник міністра охорони здоров‘я Олександр Лінчевський. – Держава може використовувати уже наявні якісні послуги на базі приватних закладів. Адже у будь-якому разі те, що держава буде створювати з нуля, буде поступатися приватним ініціативам".

Однак Олександр Лінчевський зазначив, що коли йдеться про речі загальнонаціональної ваги, як, наприклад, епідемії, їх стримування має лягти на плечі держави.

Фото: Макс Требухов

"Епідемії, травми, екстрена допомога – це проблеми, які має розв’язувати держава, навіть якщо є змога отримати приватні послуги", – вважає фахівець.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Анастасія ІванцівАнастасія Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також