МОЗ: правила карантину в "жовтій" зоні зміняться з 6 грудня

Для відвідування громадських закладів треба буде мати хоча б одне щеплення.

Зміни до постанови №1236 про посилення карантинних правил в "жовтій" зоні набудуть чинності з 6 грудня.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

"У першу чергу нові правила торкнуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні епіднебезпеки. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вакцинація буде обов'язковою:

для роботи закладів освіти;

для проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

для роботи і відвідування кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

для роботи і відвідування закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

для роботи і відвідування спортзалів, басейнів;

для роботи і відвідування закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

для міжобласних та міжнародних перевезень пасажирів.

Для підтвердження вакцинації чи відсутності інфекції будуть приймати:

"жовті" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (чинні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

"Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення", - йдеться в повідомленні.

І в "жовтій", і в "зеленій" зоні буде громадському транспорту буде заборонено їздити забитим. Дозволена кількість пасажирів буде дорівнювати кількості місць для сидіння плюс 50% місць для стояння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

Нагадаємо, що зараз 19 регіонів України знаходяться в "червоній", найсуворіші зоні адаптивного карантину. Проте пік хвилі COVID-19 в Україні вже пройшов, і незабаром їх почнуть поступово повертати в "жовту" зону.