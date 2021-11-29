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На сьогодні штам омікрон в Україні не зафіксовано, – Ляшко

Нині невідіомо, чи викликає цей штам більш тяжкий перебіг ковіду. 

На сьогодні штам омікрон в Україні не зафіксовано, – Ляшко
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Уперше Всесвітня організація охорони здоровʼя отримала інформацію про новий штам з Південної Африки 24 листопада 2021 року, зазначив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко

"Повідомлення збіглося по часу зі зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", – підкреслив він. 

Ляшко зазначив, що нині невідіомо, чи викликає цей штам більш тяжкий перебіг ковіду. 

"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-Африканській республіці, але це може бути повязане зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом омікрон. Перші випадки інфікування штамом омікрон були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування Омікроном необхідний час –від декількох днів до декількох тижнів", – пояснив міністр. 

За його словами, чутливість ПЛР-тестів на ковід, які використовуються в Україні, повинна так само реагувати на новий штам, як і на попередні. 

"Усі не-Дельта зразки будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню", – зазначив він. 

Міністр додав, що вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість “ковідних” пацієнтів зменшилася на 14%. 

Омікрон – штам, виявлений минулого тижня у Ботсвані та ПАР. Варіант B.1.1529 відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, Австралії та Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з Південної Африки.

Президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Тамтешні медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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