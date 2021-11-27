Шкарлет: в Україні від роботи усунули 2,8 тисячі невакцинованих вчителів

Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно

В Україні відсторонили від роботи 2,8 тис. педагогічних працівників через відсутність щеплення від коронавірусу.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.

"На жаль, є вчителі, відсторонені від роботи. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині – 384 і 281 особа відповідно", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що вакцинальна кампанія від COVID-19 серед освітян триває. Однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості.

Дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).

"Сподіваюся, що найближчим часом вдасться відновити очне навчання в школах по всій території України. Однак наголошую, що це залежатиме від кожного з нас та нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів", -написав Шкарлет.

Нагадаємо, станом 22 листопада повний цикл вакцинації отримали понад 550 тисяч, або 84,5% вчителів. Принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 96,2% освітян.