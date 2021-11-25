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Львівську і Луганську області залишили в "червоній" зоні на їхнє прохання

Покращення епідситуації поки що занадто слабке.

Львівську і Луганську області залишили в "червоній" зоні на їхнє прохання
Фото: EPA/UPG

Державна комісія ТЕБ та НС залишила Львівську і Луганську області в "червоній" зоні адаптивного карантину на їхнє прохання.

Про це повідомляється в протоколі комісії від 23 листопада.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у понеділок, 22 листопада, заявив про те, що ці регіони першими вийдуть з "червоної" зони. Але голови Львівської ОДА та перший заступник Луганської ОДА попросили відтермінувати цей крок.

"Наші показники хоч дійсно стали кращими і дозволяють нам виходити з цієї зони, проте ми маємо повільні тенденції і ризики, що при виході саме зараз можуть статися погіршення", - пояснив таке рішення директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

На брифінгу в четвер він сказав, до цього питання в разі стабільної ситуації державна комісія ТЕБ і НС зможе повернутися наступного тижня.

Нагадаємо, що Львівська і Луганська області потрапили в "червону" зону одночасно - з 30 жовтня.

Станом на кінець листопада у "червоній" зоні знаходяться 19 із 27 регіонів України, хоча пік осінньої хвилі COVID-19 уже пройшов.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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