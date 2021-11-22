Луганська і Львівська області першими вийдуть з "червоної" зони адаптивного карантину.

Про це на брифінгу в понеділок, 22 листопада, повідоми міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"За карантинним індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. На цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії ТЕБ та НС", - заявив він.

Станом на третю декаду листопада в "червоній" зоні знаходяться 19 вільних від окупації регіонів України.

"Україні вдалося пройти пік захворюваності найтяжчої хвилі без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм. Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що Львівська і Луганська області потрапили в "червону" зону одночасно - з 30 жовтня.