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У Херсонській області згортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Захворюваність у регіоні різко скоротилася.

У Херсонській області згортають мобільний госпіталь для хворих на COVID-19
Фото: ДСНС

Мобільний госпіталь для хворих на COVID-19, який діяв на території Каховської центральної міської лікарні ім. Родини Панкеєвих з 29 жовтня, почали згортати.

Про це повідомляється на сайті лікарні.

"Госпіталь виконав своє завдання. Завдяки йому та медичному персоналу, що в тому числі був залучений з інших населених пунктів Херсонської області, нам вдалось значно поліпшити епідеміологічну ситуації в Каховському районі. Неймовірними зусиллями було врятовано багато людських життів", - заявив в.о. директора лікарні Андрій Федотов.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Він дозволяє посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Захворюваність на COVID-19 в Херсонській області з того часу, коли там розгорнули мобільний госпіталь, різко скоротилась. Якщо в кінці жовтня там щодня реєстрували по 1000-1200 випадків коронавірусу, то 18 листопада, наприклад, - трохи більше 300.

Під час весняної хвилі ковіду мобільний госпіталь ДСНС розмістили у Богородчанах на Прикарпатті. Тоді в Івано-Франківській області була найгірша в Україні ситуація з коронавірусом. У квітні госпіталь перемістили у Славуту на Хмельниччині.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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