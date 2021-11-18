"Українське товариство сліпих" оприлюднило звернення до президента Зеленського

ГО "Українське товариство сліпих" (УТОС) оприлюднило відкрите звернення осіб з інвалідністю по зору до президента Володимира Зеленського.

У ньому йдеться про те, що незрячі українці позбавляються можливостей для соціально-медичної реабілітації.

"Протягом останнього року Українське товариство сліпих зверталося почергово до Президента, до Прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради України, до Міністра соціальної політики. Ніхто з них не захотів зустрітися з нами, почути наше болюче питання та наші аргументи. По суті, саме існування Всеукраїнського товариства сліпих, яке об'єднує понад 30 тисяч осіб з інвалідністю в усіх регіонах України, сьогодні віддано на відкуп голові профільного комітету Верховної Ради України – Галині Третьяковій, яка бачить сенс своєї роботи у всіляких «реформах», але не в змозі побачити за цими реформами проблеми великої соціальної групи незрячих громадян нашої держави", – зазначили в ГО.

Найсуттєвішою проблемою Товариства сліпих називається те, що невиробнича сфера організації практично повністю позбавлена державної підтримки.

"За багато десятиліть уся реабілітаційна та соціально-культурна інфраструктура Товариства створювалася за рахунок прибутку підприємств УТОС без державних капіталовкладень. У новій ринковій економіці ми насилу утримуємо на плаву виробничу сферу, адже її завдання полягає у забезпеченні роботою осіб з інвалідністю, яка ніколи і ніде у світі не зможе конкурувати і не конкурує з роботою верстатів-автоматів та з роботою людей без інвалідності, але коштів на підтримку соціальної інфраструктури, культури, медичної реабілітації наші підприємства через об'єктивні причини заробити вже не можуть", – зазначили в організації.

В УТОС заявили, що зараз у державному бюджеті зник рядок цільового фінансування соціальної невиробничої інфраструктури УТОС.

"Нині державна допомога виділяється на конкурсній основі різним організаціям людей з інвалідністю, але виділяється вона виключно на, можливо, дуже корисні та добрі, але разові заходи. Захід підготували, провели та забули, а соціально-реабілітаційна система УТОС працює щодня", – зазначили в ГО.

Організація додає, що цього року група депутатів Верховної Ради України з різних фракцій та комітетів підготувала законопроект №4607, яким мали бути внесені зміни до Бюджетного кодексу України.

"Лише один уточнюючий рядок: бюджет може фінансувати не лише «програми, проекти, заходи для людей з інвалідністю», а й на «інституційну підтримку організацій людей з інвалідністю». Для УТОС це означає вихід із глухого кута наших взаємин із державою, яка знову простягла б руку допомоги своїм незрячим громадянам і відновила б фінансову дотацію на соціальну діяльність УТОС, сенс і суть якої – саме соціально-медична реабілітація, інтеграція, соціалізація сліпих громадян", – пояснили в ГО.

Цей законопроєкт поки не потрапив на розгляд парламенту.

"Шановний Володимире Олександровичу, ми наполегливо та переконливо просимо Вас дати доручення Кабінету Міністрів України внести до державного бюджету України на 2022 рік фінансову підтримку Українського товариства сліпих, яка надавалася Товариству багато років. Адже ми теж громадяни України і просимо для себе не подачку, а можливість реалізації наших конституційних та громадянських прав", – звернулися члени товариства до президента.