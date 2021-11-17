За добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків коронавірусної хвоороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 4 468 осіб, 769 пацієнтів померли. Одужали - 20 211 осіб.
Також за минулу добу було здійснено 118 797 тестувань (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584. Від ускладнень захворювання померли 78 754 людини.
Всього було здійснено 15 348 780 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 1609 випадків;
- Вінницька область – 733 випадки;
- Волинська область – 731 випадок;
- Дніпропетровська область – 1675 випадків;
- Донецька область – 1032 випадки;
- Житомирська область – 456 випадків;
- Закарпатська область – 344 випадки;
- Запорізька область – 1087 випадків;
- Івано-Франківська область – 642 випадки;
- Київська область – 1069 випадків;
- Кіровоградська область – 131 випадок;
- Луганська область – 328 випадків;
- Львівська область – 721 випадок;
- Миколаївська область – 950 випадків;
- Одеська область – 1504 випадки;
- Полтавська область – 1168 випадків;
- Рівненська область – 738 випадків;
- Сумська область – 385 випадків;
- Тернопільська область – 367 випадків;
- Харківська область – 639 випадків;
- Херсонська область – 337 випадків;
- Хмельницька область – 803 випадки;
- Черкаська область – 721 випадок;
- Чернівецька область – 199 випадків;
- Чернігівська область – 299 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в понеділок, 15 листопада, в Україні підтвердили 16 308 випадків коронавірусу. У неділю влада констатувала стабілізацію ситуації із COVID-19 протягом останніх двох тижнів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже вийшла на плато захворюваності. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців також заявив, що Україна пройшла пік захворюваності.