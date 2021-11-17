За добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків коронавірусної хвоороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 468 осіб, 769 пацієнтів померли. Одужали - 20 211 осіб.

Також за минулу добу було здійснено 118 797 тестувань (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584. Від ускладнень захворювання померли 78 754 людини.

Всього було здійснено 15 348 780 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 1609 випадків;

Вінницька область – 733 випадки;

Волинська область – 731 випадок;

Дніпропетровська область – 1675 випадків;

Донецька область – 1032 випадки;

Житомирська область – 456 випадків;

Закарпатська область – 344 випадки;

Запорізька область – 1087 випадків;

Івано-Франківська область – 642 випадки;

Київська область – 1069 випадків;

Кіровоградська область – 131 випадок;

Луганська область – 328 випадків;

Львівська область – 721 випадок;

Миколаївська область – 950 випадків;

Одеська область – 1504 випадки;

Полтавська область – 1168 випадків;

Рівненська область – 738 випадків;

Сумська область – 385 випадків;

Тернопільська область – 367 випадків;

Харківська область – 639 випадків;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 803 випадки;

Черкаська область – 721 випадок;

Чернівецька область – 199 випадків;

Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в понеділок, 15 листопада, в Україні підтвердили 16 308 випадків коронавірусу. У неділю влада констатувала стабілізацію ситуації із COVID-19 протягом останніх двох тижнів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже вийшла на плато захворюваності. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців також заявив, що Україна пройшла пік захворюваності.