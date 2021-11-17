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За добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків ковіду

Одужали 20 211 людей.

За добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 18 668 нових випадків коронавірусної хвоороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 468 осіб, 769 пацієнтів померли. Одужали - 20 211 осіб.

Також за минулу добу було здійснено 118 797 тестувань (зокрема методом ПЛР – 56 132, методом ІФА – 13 840); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 825.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584. Від ускладнень захворювання померли 78 754 людини.

Всього було здійснено 15 348 780 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1609), Дніпропетровській (1675), Одеській (1504), Полтавській (1168) і Запорізькій (1087) областях.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 1609 випадків;
  • Вінницька область – 733 випадки;
  • Волинська область – 731 випадок;
  • Дніпропетровська область – 1675 випадків;
  • Донецька область – 1032 випадки;
  • Житомирська область – 456 випадків;
  • Закарпатська область – 344 випадки;
  • Запорізька область – 1087 випадків;
  • Івано-Франківська область – 642 випадки;
  • Київська область – 1069 випадків;
  • Кіровоградська область – 131 випадок;
  • Луганська область – 328 випадків;
  • Львівська область – 721 випадок;
  • Миколаївська область – 950 випадків;
  • Одеська область – 1504 випадки;
  • Полтавська область – 1168 випадків;
  • Рівненська область – 738 випадків;
  • Сумська область – 385 випадків;
  • Тернопільська область – 367 випадків;
  • Харківська область – 639 випадків;
  • Херсонська область – 337 випадків;
  • Хмельницька область – 803 випадки;
  • Черкаська область – 721 випадок;
  • Чернівецька область – 199 випадків;
  • Чернігівська область – 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в понеділок, 15 листопада, в Україні підтвердили 16 308 випадків коронавірусу. У неділю влада констатувала стабілізацію ситуації із COVID-19 протягом останніх двох тижнів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна вже вийшла на плато захворюваності. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців також заявив, що Україна пройшла пік захворюваності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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