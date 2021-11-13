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У Києві за добу виявили понад 1800 хворих на ковід

53 людини померли.

У Києві за добу виявили понад 1800 хворих на ковід

У Києві за п’ятницю, 12 листопада виявили за 1839 хворих на коронавірус. 53 людини померли.

Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Захворіли минулої доби: 1000 жінок віком від 18 до 93 років та 722 чоловіки віком від 18 до 95 років. А також 75 дівчаток від 26 днів до 17 років і 42 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 451, у Дніпровському – 299 та в Дарницькому районі – 270 випадків”, – зазначив Кличко.

Серед тих, хто померли: 31 жінка від 53 до 87 років, 22 чоловіки від 36 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 278 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 843 людини. Загалом коронавірус подолали 239 222 мешканці столиці.

“Всього, за період пандемії, в Києві 6824 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 278 411”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, за п’ятницю, 12 листопада, в Україні зафіксували 23 572 нові випадки коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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