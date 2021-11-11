Чернівецька область вирішила відновити очне навчання в школах у зв'язку зі спадом захворюваності на COVID-19

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 15 листопада відновити очне навчання у школах та позашкільних закладах.

Про це повідомляється на сайті облдержадміністрації.

"Чернівецька область була на межі входження у «червону» зону і навантаження на ліжка інтенсивної терапії у окремих закладах складала 100%. Однак, завдяки тому, що Чернівецька ОДА, спираючись на думку фахівців-епідеміологів, запровадила у школах області дистанційне навчання або канікули, вдалося знизити захворюваність", – заявив перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк.

За останні сім днів рівень захворюваності на COVID-19 порівняно із попереднім тижнем зменшився на 19%. Крім того, знизилося і число госпіталізованих. Зараз ліжка із киснем у медичних закладах області, котрі лікують хворих на коронавірус, завантажені на 48%.

"Стабілізації досягнуто значною мірою завдяки запровадженню канікул та дистанційного навчання. Зараз частка дітей у структурі усіх захворілих складає 8%, водночас раніше ми мали тижні, коли цей показник перевищував 15%", – заявила головна санітарна лікарка області Наталія Гопко.

Дистанційне навчання у Чернівецькій області ввели з 1 листопада.

Нагадаємо, що під час весняної хвилі COVID-19 Чернівецька область була в "червоній" зоні більше 50 днів.