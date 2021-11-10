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Зеленський сподівається, що вакцинація об’єднає українців

"Медична система готова як ніколи, але не слід перевіряти це на собі".

Зеленський сподівається, що вакцинація об’єднає українців
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ідея загальної вакцинації зможе об’єднати всіх українців.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в середу у його телеграм-каналі.

"Що об'єднає завтра українців, які хочуть, щоб ці 40 мільйонів (населення України – ред.) не перетворилися на 20? Усі вони будуть вакциновані!", - сказав Зеленський.

"Ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів, є 76 тисяч ліжок, із них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не слід перевіряти це на собі. Жартам про те, яка ми сильна нація і що нам радіація – не потрібно давати друге життя. Потрібно всім берегти своє власне", - додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 9 листопада, в Україні підтвердили 23 283 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 539 дітей і 529 медпрацівників.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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