Зеленський сподівається, що вакцинація об’єднає українців

"Медична система готова як ніколи, але не слід перевіряти це на собі".

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ідея загальної вакцинації зможе об’єднати всіх українців.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому в середу у його телеграм-каналі.

"Що об'єднає завтра українців, які хочуть, щоб ці 40 мільйонів (населення України – ред.) не перетворилися на 20? Усі вони будуть вакциновані!", - сказав Зеленський.

"Ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів, є 76 тисяч ліжок, із них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не слід перевіряти це на собі. Жартам про те, яка ми сильна нація і що нам радіація – не потрібно давати друге життя. Потрібно всім берегти своє власне", - додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 9 листопада, в Україні підтвердили 23 283 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 539 дітей і 529 медпрацівників.