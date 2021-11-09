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МОЗ запускає пілотний проєкт вакцинації в аптеках

Щепитися від грипу можна буде протягом 5 днів у 5 київських аптеках.

МОЗ запускає пілотний проєкт вакцинації в аптеках
Фото: EPA/UPG

10 листопада в Києві стартує пілотний проєкт "Вакцинація від грипу в аптеках".

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Упродовж п’яти днів, до 14 листопада включно, кожен повнолітній громадянин зможе придбати вакцину проти грипу, пройти огляд лікаря та зробити щеплення безпосередньо в аптеці.

Вакцинуватися від грипу можна буде в аптеках за адресами:

  • вул. Ярославів Вал, 20
  • вул. Московська, 46/2
  • вул. Велика Васильківська, 112А
  • вул. Дмитрівська, 2
  • вул. Срібнокільська, 2А

У липні МОЗ повідомляло про плани запустити вакцинацію в аптеках.

У жовтні голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявив, що ухвалено рішення прибрати інтервал між вакцинацією від ковіду і грипу. Він уточнив, що вакцину проти інших інфекційних хвороб дозволено вводити в один день з вакциною проти COVID-19, або з будь-яким інтервалом.

За даними МОЗ, у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2. Цього року до аптек планують доставити приблизно 1 млн доз вакцин від грипу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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