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Антоній Баришевський гратиме у Київській Філармонії "ліворучний" концерт Моріса Равеля

Також у програмі твори Поля Дюка та Бели Бартока.

Антоній Баришевський гратиме у Київській Філармонії "ліворучний" концерт Моріса Равеля

19 листопада 2021 Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Ігоря Палкіна представить твори Поля Дюка, Моріса Равеля та Бели Бартока. 

Солістом вечора виступить  піаніст Антоній Баришевський. У його виконанні звучатиме сольна партія равелівського Другого фортепіанного концерту. Цікаво, що соло – для лівої руки. І це – символічно. Твір написано на замовлення австрійського піаніста Пауля Вітгенштейна, який втратив праву руку на фронті під час Першої світової війни. Відомо, що для нього, зокрема, створили «Симфонічні етюди» Ріхард Штраус та фортепіанний концерт Сергій Прокоф’єв. Останній нещодавно звучав на сцені філармонії. Безумовно, другий концерт – етап композиторської еволюції Равеля. Зокрема, у ньому можна побачити подолання й імпресіонізму, й конструктивізму. На той момент композитор вже написав «Болеро», що є яскравим зразком чіткої «музичної конструкції». А ще концерт має «натяки» на другий фортепіанний концерт Ференца Ліста, творчістю якого захоплювався Равель. Симфонічні поеми Ліста нагадає й скерцо «Учень чаклуна» Поля Дюка, що відкриє програму вечора. Доповнить її Концерт для оркестру Бели Бартока, який композитор написав під час Другої світової війни.

 Програма: 

П. Дюка – Симфонічне скерцо «Учень чаклуна» 

М. Равель – Концерт № 2 ре мажор для фортепіано (для лівої руки) з оркестром, М. 82 

Б. Барток – Концерт для оркестру, Sz. 116, BB 123

Нагадаємо, 8 жовтня у Філармонії відбувся концерт до 115-річчя Шостаковича.

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