«Свято життя» Зої Кружкової відкривається в Київській картинній галереї

У Київській картинній галереї відкривається виставка «Свято життя» української художниці Зої Кружкової. Експозиція працюватиме 16–26 листопада 2021.

Графічна серія «Свято життя» (2011–2018) містить кілька десятків композицій. За визначенням мистецтвознавиці Галини Скляренко, кожна з них — і окремий, цілком самостійний аркуш, що має свою образну завершеність, і одночасно — частина великої «художньої розповіді», об’єднаної наскрізними персонажами та стилістикою. Її парадоксальність підкреслена вже самим формальним рішенням: досить великими, як для станкової графіки, форматами паперових аркушів (більше ніж А1) та підкреслено камерною технікою виконання — кольоровими олівцями. Нею Зоя Кружкова володіє блискуче. Її роботи — вишукано естетичні, пластично насичені, точний деталізований малюнок поєднується із цілісністю загальної композиційно-ритмічної побудови та м’якою гармонійністю витонченого колориту. Поєднуючи в них зовнішню безпосередність та суто професійну завершеність виконання, наповнюючи їхні образи широкими асоціаціями, крізь які проглядають персонажі казок та картин Брейгеля та Босха, художниця створює свій особливий світ, багатозначний, дивовижний, рухливий, наповнений вигадкою.

Зоя Кружкова народилася в Києві в родині художників. Її батько — відомий український живописець, графік, плакатист Ілля Маркович Кружков (1909–1974). Творча діяльність Зої почалася ще під час навчання в Київському художньому інституті (зараз — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури). Вперше у 1971 році її роботи були представлені на виставці. Відтоді вони експонувалися більше ніж на тридцяти республіканських та міжнародних виставках. Коло інтересів художниці — книжкова та станкова графіка у різноманітті технік (літографія, офорт, ліногравюра, акрил, акварель, пастель).

Початок її творчості припав на надзвичайно цікавий період в історії вітчизняного мистецтва — середину 1970–1980-х, позначений різноспрямованістю авторських пошуків, зверненням до особливої — метафоричної образної мови, що не просто протиставлялася пласкій пропаганді офіційного радянського мистецтва, а й повертала в культуру багатоголосся авторських голосів. У цьому контексті роботи Зої Кружкової окреслювали одне з помітних художніх явищ епохи — так звану тиху графіку, позначену тими людяними, «приватними», камерними інтонаціями, тією витонченою, складною образністю, що зверталася до особистого світу людини, її внутрішнього життя. Такий підхід вимагав і особливих формальних рішень, передбачав неспішне, уважне споглядання, «близький» контакт з глядачем. Ці риси збереглися у творчості художниці й надалі. Серед відомих її робіт — графічні серії «Зосередженість», «На тему В. Шекспіра», «Життя — театр», ілюстрації до казки А. Погорельського «Чорна курка, або Підземні жителі» та повісті Є. Гребінки «Пригоди старої асигнації» тощо.

Серія малюнків «Свято життя» продовжує головні спрямування художниці та відзначає новий етап у її творчості. Залишаючись вірною головним принципам свого мистецтва — камерності висловлювання, витонченості художньої мови, художниця ніби наголошує: про парадоксальність людського буття можна говорити дуже просто, адже саме притча, казка, вигадка, наповнені мудрою споглядальністю майстра, здатні знайти у глядача довіру та розуміння.

Нагадаємо, через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки на території міста Києва від 1 листопада відвідати музей можна за наявності:

негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зроблених не більше як за 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини, чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія".

Особи, які не досягли 18 років, можуть відвідувати музей і брати участь у заходах тільки в супроводі дорослих, які мають один із вищезазначених документів.