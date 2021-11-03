Всесвітньо відома російська оперна співачка Анна Нетребко видала збірник кулінарних рецептів і вже презентувала його у Відні.

Книжка вийшла німецькою мовою. Її презентація покликана привернути увагу до нового компакт-диску співачки Amata dalle tenebre (з італійської - закохана у темряву). Вихід альбому заплановано на 5 листопада, пише мюнхенська Sueddeutsche Zeitung.

Серед пропонованих прихильникам страв - борщ, який Нетребко називає російською стравою.

Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко, яку називають одним із найкращих сопрано світу, народилася у Краснодарі - історичному центрі української етнічної області Кубань. Нещодавно відзначила 50-річчя. Громадянка РФ, з 2006 також громадянка Австрії, живе у Відні.

Скандально відома завдяки фінансовій підтримці терористичної організації "ДНР".

Нагадаємо, український борщ цього року потрапив на третє місце у списку 20-ти найкращих супів CNN Travel.

Інспектори Мішлен "приписали" борщ до російської традиційної кухні. Згодом Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз.

Згодом Google в рамках проєкту Arts&Culture вказав борщ як "російську страву".

У березні Україна номінувала борщ в список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Розгляд заявки може тривати кілька років.