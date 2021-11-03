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​Тарантіно виставить на аукціон NFT вирізані сцени з "Кримінального чтива"

Фрагменти фільму матимуть змогу побачити лише покупці NFT.

​Тарантіно виставить на аукціон NFT вирізані сцени з "Кримінального чтива"
Фото: cnbc.com

Американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно виставить на аукціон NFT OpenSea сім вирізаних сцен зі свого фільму "Кримінальне чтиво" (Pulp Fiction) , а також рукописний сценарій стрічки та ексклюзивні коментарі.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Зазначається, що фрагменти фільму матимуть змогу побачити лише покупці NFT.

"Секретна мережа та секретні NFT-токени відкривають абсолютно новий світ, який об'єднує митців та їхніх шанувальників, і я дуже радий бути частиною цього", - зазначив Тарантіно.

NFT - це унікальний цифровий актив, побудований на основі технології блокчейн. Токени NFT надають творцям контенту унікальну можливість монетизувати свої роботи. Сфера цифрового мистецтва була першою, де почалося масове використання NFT, завдяки здатності технології блокчейн забезпечувати унікальний підпис і право власності на NFT.

"Кримінальне чтиво" - культовий художній фільм 1994 року, одна з найвідоміших робіт Тарантіно. Фільм здобув "Золоту пальмову гілку" (1994) Каннського фестивалю, премію "Оскар" (1995) за найкращий сценарій та нагороду MTV Movie Awards (1995) у номінації "Найкращий фільм".

Тривалість стрічки - 154 хвилини, але початкова версія фільму тривала на 24 хвилини більше.

Нагадаємо, в липні 2019 року новий фільм Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" зібрав $40,4 млн у північноамериканському прокаті  за перший вікенд.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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