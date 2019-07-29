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"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд

В первый прокатный день картина собрала $16,8 млн.

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уик-энд
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Фото: youtube.com

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" собрал $40,4 млн в североамериканском прокате в минувшие выходные, установив рекорд по сборам в первый уик-энд среди всех фильмов режиссерао. Об этом сообщает Variety.

Такой результат не позволили фильму стать лидером проката в Северной Америке, поскольку там вторую неделю подряд первое место удерживает "Король лев", собрав уже $75,5 млн. Несмотря на это, "Однажды в Голливуде" стал рекордсменом в первый прокатный день, собрав $16,8 млн.

Успех фильму могли обеспечить хорошие отзывы кинокритиков, а также участие звезд - Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, которые сыграли в нем главные роли, кроме них в картине снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

Напомним, картина "Однажды в Голливуде" в этом году принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В украинский прокат новый фильм Тарантино выходит 15 августа.

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