Жара в Париже может привести к обрушению потолка Нотр-Дама, - реставратор

Из-за жары может испариться вся вода из каменной кладки, которая может начать трескаться.

Архитектор Филипп Вильнев, который отвечает за реставрацию Собора парижской Богоматери, сильно пострадавшего в пожаре в апреле, заявил, что рекордная жара в Париже может стать новой угрозой для обрушения крыши собора. Об этом сообщает CNN.

«Я очень беспокоюсь из-за атакующей жары, потому что, как вы знаете, собор пострадал от пожара, падающих балок, а также из-за толчков воды от пожарных. Каменная кладка пропитана водой», - сказал Вильнёв. Он объяснил, что из-за жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после чего они начнут трескаться, станут менее прочными и могут обрушиться.

Из-за аномальной жары, в Париже временно приостановлены восстановительные работы по Нотр-Даму. Через несколько дней они вновь возобновятся.

Напомним, в Париже вечером 15 апреля загорелся Собор Богоматери, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. При пожаре уцелели исторические витражные окна собора Парижской Богоматери 12-го и 13-го веков. Также огонь не зацепил орган, однако его залили струи воды во время тушения возгорания.

На данный момент разрушения опасаются из-за того, что Западную Европу второй раз этим летом накрыла рекордная жара. Температура превысила отметку 40 ℃ во Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии. В Париже впервые зафиксировали температуру 41,6 ℃, предыдущий температурный рекорд составлял 40,4 ℃ и был установлен еще в 1947 году.