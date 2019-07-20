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Во Франции после столкновений с полицией задержали более 200 футбольных фанов

Накануне прошел Кубок африканских наций. 

Фото: EPA/UPG

После победы сборной Алжира над Сенегалом в футбольном Кубке африканских наций вечером 19 июля в разных городах Франции задержали более 200 людей из-за участия в столкновениях с полицией. Об этом пишет издание Le Figaro.

В Париже тысячи людей пришли на Елисейские Поля, полиция мобилизовала около 2,5 тыс. силовиков. Около часа ночи группы людей стали провоцировать правоохранителей, запуская фейерверки и петарды, бросая бутылки и камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Так, в Париже были задержаны 102 человека, 86 из них помещены под стражу. По всей Франции были задержаны 198 человек, 177 из них арестованы.

Задержания также прошли в Марселе и Лионе.

На прошлой недели после полуфинала Кубка африканских наций, который выиграла сборная Алжира,  по всей стране были задержаны более 280 человек. 

32-й розыгрыш Кубка африканских наций проходил с 21 июня по 19 июля 2019 года в Египте.

Ранее сообщалось, что киевские таможенники задержали грузовик с 98 картинами из Франции.

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