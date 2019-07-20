Киевские таможенники задержали грузовик с 98 картинами из Франции

Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

"Получателем этого груза заявлен француз по происхождению, который с 2017 года является гражданином Украины. Однако до сих пор этот человек так и не явился в Киевскую городскую таможню ГФС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из картин датирована 1842 годом.

Окончательную культурную и материальную ценность произведений искусства установят после экспертизы. Картины находятся в зоне таможенного контроля. По завершении всех таможенных формальностей будет составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Правоохранительные органы усматривают в действиях людей, организовавших сделку, признаки перемещения с сокрытием от таможенного контроля (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). За правонарушение предусмотрены штраф в размере ста процентов стоимости товара и его конфискация.

Ранее сообщалось, что из Широкино эвакуировали коллекцию картин, которую считали утраченной. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за 5 лет.