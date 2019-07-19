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Четвертому подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова избрали меру пресечения

16-летнего подростка суд отправил под ночной домашний арест.

Четвертому подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова избрали меру пресечения
Фото: Макс Требухов

Четвертому подозреваемому в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом говорится в постановлении Голосеевского районного суда Киева, передает Громадське.

Согласно постановлению суда, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Накануне сообщалось, что по делу об убийстве Кирилла Тлявова прокуратура выдвинула подозрение 16-летнему подростку. Фигурант дела находился на месте происшествия вместе с полицейскими и тоже совершал выстрелы.

Третьему подозреваемому, о котором стало известно 17 июля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, в начале июня Голосеевский районный суд Киев арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве Тлявова.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В ходе стрельбы одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские. Мальчик умер в больнице через три дня.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убитого 5-летнего Кирилла Тлявова должны понести 5 человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая это оружие.

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