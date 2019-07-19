Перспективи для розвитку молоді — пріоритетне завдання держави

Нині великою проблемою нашої держави є відсутність перспектив для молоді. Вони не бачать себе в селах, адже немає роботи, відсутнє транспортне сполучення, місця для проведення дозвілля... Села поступово занепадають.

Фото: Макс Требухов

Українське село не має перспектив для молоді. Сьогодні мало де і мало хто може реалізувати себе в селі. Через це сільські території спустошуються, молодь мігрує до центрів економічної активності, якими переважно є міста. За даними демографів, щороку з карти України зникає до 20 сіл.

Навіть у цій ситуації я переконаний, хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – шукає причини. Тому у Гадяцькому районі почали шукати шляхи заохочення молоді працювати на селі і розвивати села нашого району.

За останні роки, ми зробили ряд системних перетворень і почали підтримувати підприємців не словами, а справами. Створили “Фонд підтримки підприємництва”. За рахунок фонду, підприємці отримують безвідсоткові кредити на рік, ми фінансуємо декілька проектів, які не лише наповнюють бюджет, а й створюють нові робочі місця.

За рахунок фонду підтримки у нас діє метало обробний цех, СТО, сільська пекарня, яка отримала 150 тисяч гривень із районного бюджету та 150 тисяч гривень на розвиток із сільського бюджету.

В рамках фонду підтримки підприємництва у рідному краї відновили автобусні маршрути, що перевозять пасажирів по всьому району.

Наше головне завдання — зробити підтримку малого і середнього бізнесу на державному рівні.

Головна мета — наші підприємці повинні створювати нові робочі міста, щоб малий бізнес розвивався і успішно працював, щоб люди не виїжджали за кордон у пошуках фінансової стабільності, а знаходили роботу у себе вдома.

Також важливо, щоб наші люди отримували гідну заробітну плату за свою працю. Переконаний, що наш край має потенціал, ресурси та перспективи, щоб забезпечити кожному мешканцю гідний рівень життя. Це не просто, але реально.