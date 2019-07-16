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Точка отсчета: как Украине не упустить благоприятный момент для развития агросектора

Экспорт агропродукции из Украины растет. За первые пять месяцев 2019 года на мировые рынки из нашей страны поступило аграрной продукции на $9 млрд. Госстатистика сообщает, что это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это еще не предел – в мире готовы покупать еще, если мы сможем предложить больше. Добиться этого позволит грамотная политика в отношении зернотрейдеров.

Фото: DepositphotosMarienko64

Сейчас идет уборка озимых, а яровые прогнозируют начать убирать раньше сроков. Думаю, что процесс сбора урожая уже заметили все украинцы. Заметили в первую очередь по курсу доллара – да, снижение стоимости американской валюты по отношению к гривне связано отчасти именно с тем, что зернотрейдеры закупают продукцию у фермеров. И такое колебание наглядно показывает, насколько важна доля АПК в экономике страны.

Урожай этого года ожидает быть рекордным за последнее десятилетие. И даже уже сейчас Украина за 2018-2019 гг. экспортировала 49,7 млн тонн зерна, что является лучшим результатом с 1991 года. При этом наибольший рост продаж у кукурузы – увеличение в 1,6 раз до 29,8 тысяч тонн. Причина такого рывка в благоприятных метеоусловиях: высоких температурах и дождях. Однако тут хвалить изменения климата не стоит – то, что в один год может быть причиной успеха, в другой – станет условием полного провала. Вообще зависимость агрокомплекса от природных условий необходимо минимизировать. Разумеется, исключить ее невозможно, но современные технологии и решения позволяют быть более точными в прогнозировании и поддержании нужных условий. Это требует инвестиций, но и позволяет сделать работу более стабильной. К тому же, именно такого технологического подхода ожидают от страны международные партнеры.

Сейчас основные направления экспорта отечественной продукции: Китай, Индия, Египет, Турция и, конечно, страны ЕС. Наиболее активны из них Нидерланды, Испания, Италия, Польша и Германия. Значительную долю продукции закупает Беларусь. Тот факт, что с каждым годом все эти покупатели наращивают объемы закупок, подтверждает, что нашим сырьем довольны. И более того, это значит, что можно продавать намного больше. Вместе с тем, развитие агрокомплекса подразумевает не просто увеличение посевных площадей и даже не только интеграцию инноваций. Для серьезного развития АПК нужна системная поддержка зернотрейдеров со стороны государства. Речь не идет о преференциях или льготах, а скорее о не увеличении налогового бремени. В этом бизнесе и так достаточно непредсказуемых условий – для того, чтобы развиваться в долгосрочной перспективе нужны стабильные условия.

Увеличение доли экспорта зерновых в общем сальдо – это укрепление позиций Украины на международных рынках и, конечно, новые средства в бюджет страны. Сейчас тот момент, когда нужно не радоваться успехам, а пытаться сделать их нормой, стандартом. В самом начале независимости Украина уже пострадала от чрезмерной веры в свой АПК. Это не значит, что проблема в самих возможностях аграрной сферы – проблема в умении эффективно использовать ресурс. Земледелие – это такая отрасль, которая, как и сама земля, не любит длительного истощения. Нельзя только требовать и получать – нужно давать и развиваться. Если государство сможет создать условия для роста агросектора, то, я уверен, многие из сегодняшних рекордных показателей будут восприниматься как точка отсчета для более высоких результатов.

Андрей Довбенко Андрей Довбенко , Юрист, венчурный инвестор
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