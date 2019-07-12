9 книг з економіки, які пояснять, чому добробут світу залежить від грошей

Сьогодні економіка як ніколи є сферою міждисциплінарного значення. Ця добірка книг про економіку підготовлена з метою показати недооцінений вплив фінансової грамотності, скептицизму та критичного мислення на події нашого часу у суспільному просторі.

Сучасний світ – це видимі і невидимі економічні зв’язки, які повсюди нас супроводжують. Економіка – це не тільки заробітна платня, потенційні блага та можливості. Натхненником цього огляду став економіст із Кембриджського університету Ха-Юн Чанг, який переконаний, що економіка – це дуже важлива царина нашого життя, тому вона має бути доступною і зрозумілою кожному.

Чудова книжка базових економічних знань. Написана професором економіки Ха Юн Чангом з метою зробити кожного читача підкованим у фінансовій сфері, у мінливих відносинах ринку, та розуміти як і чому виникають економічні кризи.

Із короткими екскурсами в історію, автор показує як розвивалась економічна теорія в світі і які економічні школи були і залишаються найбільш доречними. Що саме цікаво, Ха Юн Чанг іде ще далі за більшість економістів і пояснює чому економіка – це більше, ніж просто господарювання та формування ринків.

У 21 столітті економіка всюди, і вона стосується кожного. Немає жодної людини, яка б не була залучена в ринкові і грошові відносини. Ціллю книги Олексія Геращенка «Економіка ХХІ» є винести економіку поза межі академічного і наукового світу та зробити її доступною для всіх.

Щоб краще зрозуміти всюдисущість економіки, автор використав класичний підхід – пояснення економіки на рівні держави, приватного підприємства та індивіда. Саме у такому тривимірному підході Олексій Геращенко пояснює різноманітність підходів і інтерпретацій економічних поглядів та чому одні економічні прориви вдаються, а інші – ні.

Відомий автор серії книг про економіку Стівен Левітт вчить читача критично ставитися до непомітних на перший погляд суспільних та економічних процесів. Його дослідження створюються на перетині економіки, психології та управління, тому завжди мають цікаву та неочікувану перспективу аналізу подій.

«Фрікономіка» піднімає несподівані та недооцінені у суспільстві питання. У своїй книзі автори економіст Стівен Левітт та журналіст Стівет Дабнер пояснюють, що економіка може бути ключем до вирішення безлічі суспільних проблем. Книга наповнена цікавими прогнозами, роздумами та новими перспективами у погляді на щоденні події.

Ніколи не знаєш, як нові відкриття змінять майбутнє. Джеремі Ріфкін у своїй книзі намагається обґрунтувати початок нового періоду суспільного розвитку – третьої промислової революції, яка стала реальною після позитивної переоцінки ролі співпраці та загальної користі для всіх членів суспільства.

Наперекір поглядам індустріального суспільства про глобалізацію та централізоване управління, автор стверджує – новий і недооцінений екологічний фактор змінить підхід до управління бізнесом: збільшиться роль індивідуальної ініціативи, взаємодопомоги і взаємовигоди. Джеремі Ріфкін стверджує, що прихильники третьої промислової революції генерують незвичні погляди на світ та створюють нові і захопливі альтернативи співіснування.

Геніальна ціль Яніса Варуфакіса, яку він розкриває у своїй книзі, що про економіку і ринкові відносини можна говорити просто. Книга допоможе батькам цікаво розповідати своїм дітям про виникнення економіки, чому у світі є нерівність і як це все пов’язано з Франкенштейном, Матрицею і грецькою міфологією.

Сам автор, економіст за фахом, дуже скептично і філософськи ставиться до стереотипу, що економіка – складна і незрозуміла річ. Тому головна ціль книги – легко і без зайвих формул навчити дітей розуміти ринкові відносини, роль банків і грошей у суспільстві від неоліту до сучасності.

Кіра Вермонд створила першу книгу з економіки для дітей, яка легко формує уявлення про роль грошей у сучасному житті. Авторка пояснює головні явища, які пов’язані з фінансами – що таке інфляція, благодійність і заощадження, чому завжди є кредити і борги та як заробляти гроші. Ця книга також містить багато прикладів, порівнянь та веселих картинок, які допомагають зрозуміти всі ці речі.

Більш того, ця книга – наче інтерактивна гра, яка змушує дітей думати – тут багато запитань, які розвивають мислення, уяву і формують відповідальність.

Сьогодні інституції формують суспільство як ніколи раніше. У цьому чітко переконані представники інституціональної школи економічної теорії.

Кожна особистість формується під впливом різних інститутів – сім’ї, школи, держави. І це часто є причиною, чому ми обираємо один шлях, а не інший. Книга Олександра Аузана стосується саме впливу інституцій на економічні процеси та суспільство – як хорошого, так і поганого. Більше того, автор показує, як можна використовувати написане на практиці та формувати осмислений підхід в різних життєвих ситуаціях.

Зрозуміти ефективність економіки можна лише на практиці. І у своїй книзі Аві Йовіш чудово це показує – як нововведення у будь-якій галузі можуть бути корисними для всіх.

На прикладі ізраїльської суспільства Аві Йоріш демонструє: економіка – це більше, ніж гроші, банки і ринки збуту. Економіка – це невидимі зв’язки спільноти, з власним культурним кодом і баченням світу, де визначена роль кожного індивіда, де кожен здійснює свій вклад у прогрес і виклики сучасності.

Один із ключових аспектів економіки – це бізнес. У своїй книзі Метт Воткінсон пропонує ефективні інструменти для приватного бізнесу. Головний секрет книги – у продуманій і чіткій системі оцінювання ринку, самого підприємства та вашого продукту.

Метт Воткінсон впевнений – існує універсальний і простий підхід для стратегічного розвитку будь-якого бізнесу. Він називає його «грід», підхід, який охоплює аналіз стратегії розвитку від базового розуміння потреб клієнта до глибокого розуміння і адаптування бажань і потреб ринку.