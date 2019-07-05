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Що читає команда Кураж Базару: позитивний мастрід

Найкуражовіша команда розповідає про книги, які її надихають. Дивіться, які цікавинки люблять читати творці Кураж Базару!

Наташа Арзамасцева, арт-директорка

Майже не читаю книг: переважно, коли порадять бізнес літературу і в основному аудіо. Читаю пабліки і соцмережі. Улюблена художня книга — «Парфюмер». Серед книг з бізнесу — «45 татуювань менеджера», «Мислення швидке і повільне».

Настя Лепіхова, продюсерка

1.«Джерело» Айн Ренд

Чудово написана, хочеться кожен діалог героїв зачитувати вголос знайомим і насолоджуватися красивою мовою. За змістом вразила історією людини, яка з усією пристрастю і віддачею займається своєю справою і не йде на компроміси з совістю, коли стосується її роботи.

2. «Темні початки» Філіп Пулман

Здавалося б, дитяча фантастична трилогія, головні герої — діти. Але разом з тим, дуже завуальовано порушуються надзвичайно серйозні та провокаційні питання, пов’язані з кооперацією державної влади та інституту Церкви для досягнення контролю над населенням.

3. «Джейн Ейр» Шарлота Бронте

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