Що читає команда Кураж Базару: позитивний мастрід

Наташа Арзамасцева, арт-директорка
Майже не читаю книг: переважно, коли порадять бізнес літературу і в основному аудіо. Читаю пабліки і соцмережі. Улюблена художня книга — «Парфюмер». Серед книг з бізнесу — «45 татуювань менеджера», «Мислення швидке і повільне».
Настя Лепіхова, продюсерка
1.«Джерело» Айн Ренд
Чудово написана, хочеться кожен діалог героїв зачитувати вголос знайомим і насолоджуватися красивою мовою. За змістом вразила історією людини, яка з усією пристрастю і віддачею займається своєю справою і не йде на компроміси з совістю, коли стосується її роботи.
2. «Темні початки» Філіп Пулман
Здавалося б, дитяча фантастична трилогія, головні герої — діти. Але разом з тим, дуже завуальовано порушуються надзвичайно серйозні та провокаційні питання, пов’язані з кооперацією державної влади та інституту Церкви для досягнення контролю над населенням.
3. «Джейн Ейр» Шарлота Бронте
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