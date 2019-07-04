Уряд руйнує пенсійне страхування!

Урядом Гройсмана 26 червня 2019 року ухвалено постанову, якою передбачено з 1 липня 2019 року встановлення пенсіонерам (жінки, які мають 30 років страхового стажу, чоловіки, які мають 35 років такого стажу), розмір пенсійної виплати яких не досягає 2000 грн., доплати до цієї суми.

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Згадана доплата нівелює страхові принципи пенсійного забезпечення , зокрема, диференціацію розмірів пенсій залежно від заробітку і є кроком до повернення так званої «зрівнялівки» у пенсійній системі.

Так, після впровадження доплати понад

2,8 млн. пенсіонерів (майже 25 відсотків їх загальної кількості) з різним страховим стажем та заробітком будуть отримувати однакову пенсійну виплату .

Встановлена

доплата «поглинає» всі встановлені до пенсії надбавки та інші доплати (окрім пенсій за особливі заслуги), зокрема, доплату за понаднормовий стаж. Таким чином, значна кількість пенсіонерів, в яких основний розмір пенсії є меншим 2000 грн., але з надбавками наближується до цього розміру або перевищує його, отримають незначне підвищення або не отримають його взагалі .

Так, за попередніми даними, з 2,8 млн. пенсіонерів, які отримують доплату, розмір підвищення складе:

від 1 до 100 грн. – 844 тис. пенсіонерів;

від 100 до 200 грн. – 510 тис. пенсіонерів.

Таким чином, майже половина пенсіонерів, яким встановлена доплата, отримають її в розмірі менше 200 грн., а майже третина – менше 100 грн.

Лише 760 тис. пенсіонерів (близько 7 відсотків їх загальної кількості) отримають доплату у розмірі від 500 до 600 грн.

З урахування вищезгаданої доплати місячні видатки на пенсійні виплати (а відтак і середній розмір пенсійної виплати) зростуть на

2 відсотки .

Як би до 2000 грн. був збільшений мінімальний розмір пенсії, то всі доплати і надбавки встановлювалися би понад цей розмір, зберігаючи диференціацію пенсійних виплат залежно від індивідуальностей соціального статусу та трудової діяльності кожного пенсіонера.

Фінансування вищезгаданої доплати (3,9 млрд. грн. у 2019 році) передбачено

за рахунок збільшення дефіциту Пенсійного фонду, що покривається з Державного бюджету.

З урахуванням проведених у березні – квітні 2019 року одноразових доплат до пенсій загальна сума не запланованих раніше витрат Держбюджету для погашення дефіциту Пенсійного фонду складе у 2019 році

9,3 млрд. грн .

Враховуючи наведене, у рік виборів збільшення пенсійних виплат відбувається не тільки «автоматично», як заявляють у Гройсмана, а й, фактично, виходячи з політичної доцільності, руйнуючи при цьому страхові принципи пенсійної системи, поглиблюючи її фінансову розбалансованість.

Свого часу саме такі процеси, зокрема,

встановлення «передвиборчих» доплат до пенсій Януковичем призвели до «зрівнялівки» у пенсіях, величезного дефіциту Пенсійного фонду. При цьому чинний Уряд, що декларує ніби-то відмову від цих хибних підходів, фактично злочинно повторює їх.