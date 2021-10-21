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Ситуація в енергетиці катастрофічна

Зараз в Україні розгортається повномасштабна енергетична криза. Щоб мінімізувати її наслідки та врятувати країну, необхідно ввести надзвичайний стан в енергетиці та ухвалити національну програму дій та негайно переглянути проєкт держбюджету.

Фото: www.dtek.com

Енергетична криза в Україні поглиблюється не лише через некомпетентність влади, а ще й через корупційні махінації з перепродажем українського газу, а її наслідки найближчим часом відчують всі без винятку громадяни та бізнес.

За свідченнями керівників «Нафтогазу» (Отто Ватерландер) собівартість українського газу становить 1 гривню, а людям його продають – по 8, бюджетній сфері – по 16. Посередники заполонили енергетичну систему України, і корупція та спекуляція сьогодні досягла апогею в перепродажі українського природного газу. Для промисловості ціна доходить до 50 гривень за кубометр, тож практично через місяць ми отримаємо ціни на продукти харчування та предмети першої необхідності, які будуть недоступні для людей. Інфляція може досягти найвищих рівнів.

Надходить тривожна інформація про відсутність на складах вугілля і в підземних сховищах природного газу, достатнього для проходження опалювального періоду.

Зараз владі треба не байки розповідати з трибуни, а негайно рухатися по закону про ринок газу, вводити надзвичайний стан в енергетиці та ухвалювати  національну програму дій. Не підвищувати податки, а знімати ціну на енергоносії аж до скасування ПДВ. Потрібні прямі підтримки та дотації бізнесу ключових стратегічних галузей. Необхідний негайний наради перегляд проєкту держбюджету та впровадження невідкладних заходів на базі національного плану дій, щоб врятувати країну в цей період.

Слід нагадати, що  під час Погоджувальної ради ВР опозиція представила  план подолання енергетичної кризи, який передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, усунення посередників між видобутком і облгазами та ухвалення законопроєкту № 4680 про спрямування дешевого українського газу власного видобутку виключно на потреби населення.

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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