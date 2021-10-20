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Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає коштів для захисту від енергетичної кризи, - Тимошенко

Партія продовжує вимагати введення надзвичайного стану в енергетиці.

Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає коштів для захисту від енергетичної кризи, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Введення надзвичайного стану в енергетиці, запропоноване «Батьківщиною», підтримала Федерація роботодавців України. Про це заявила Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді.

«Роботодавці вимагають від парламенту негайно прийняти постанову про визначення поточної ситуації на ринку енергоносіїв надзвичайною ситуацією, відповідно до закону про ринок природного газу. Як це роблять в країнах Європейського Союзу за рекомендаціями Єврокомісії – передбачивши зменшення податків, прямі дотації, компенсації для окремих галузей економіки», – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» обурилися тим, що уряд і парламент зволікають з ухваленням вкрай потрібних для людей і економіки рішень, а проєкт бюджету на 2021 рік взагалі не передбачає коштів для підтримки громадян та захисту промисловості від енергетичної кризи.

«Ми не маємо втрачати ані хвилини. Вже сьогодні частина людей України не отримують тепло. Ковпаківський район міста Суми – а це 80 тисяч людей – просто відімкнули від постачання. І так відбувається по всій країні», – наголосила Юлія Тимошенко.

«Не думайте, що це завершиться без наслідків, – звернулася голова партії до влади. – Треба діяти. Й робити це негайно!».

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