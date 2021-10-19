Тимошенко вимагає перегляду бюджету у зв'язку з енергетичною кризою

Політична партія "Батьківщина" вимагає провести нараду з прем’єр-міністром та негайно переглянути проєкт бюджету у зв'язку з "повномасштабною енергетичною кризою". На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час свого виступу з трибуни Верховної Ради.

За її словами, енергетична криза в Україні поглиблюється не лише через некомпетентність влади, а ще й через корупційні махінації з перепродажем українського газу, а її наслідки відчують всі без винятку громадяни та бізнес.

"Ми знаємо, що собівартість українського газу становить 1 гривню, людям його продають – по 7, бюджетній сфері – по 13. Посередники заполонили цю систему, і корупція сьогодні досягла апогею в перепродажі українського природного газу. Для промисловості ціна доходить до 50 гривень за кубометр, тож практично через місяць ми отримаємо ціни на продукти харчування та предмети першої необхідності, які будуть недоступні для людей. Інфляція досягне найвищих рівнів", – застерегла Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" також попередила про відсутність на складах вугілля і в сховищах природного газу, достатнього для проходження опалювального періоду.

"Зараз владі треба не байки розповідати з трибуни, а негайно рухатися по закону про ринок газу, вводити надзвичайний стан в енергетиці та ухвалювати національну програму дій. Не підвищувати податки, а знімати ціну на енергоносії аж до скасування ПДВ. Потрібні прямі підтримки та дотації бізнесу ключових стратегічних галузей. Ми вимагаємо негайної наради з прем’єр-міністром, перегляду проєкту бюджету та впровадження невідкладних заходів на базі національного плану дій, щоб врятувати країну в цей період", – закликала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, під час Погоджувальної ради Юлія Тимошенко представила розроблений «Батьківщиною» план подолання енергетичної кризи, який передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, усунення посередників між видобутком і облгазами та ухвалення законопроєкту «Батьківщини» про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення.