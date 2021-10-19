Венеціанська комісія ​оприлюднила висновок щодо законопроєкту про перехідний період на Донбасі та в Криму

"Через загальні та розмиті норми... проєкт більше нагадує політичні вказівки, ніж нормативно-правовий акт".

Венеціанська комісія опублікувала висновок на урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", який пропонує регулювання принципів держуправління та правосуддя на окупованих територіях під час процесу їхньої реінтеграції.

Документ містить як критику, так і підтримку окремих положень урядового проєкту, повідомляє "Європейська правда".

Передусім зазначається, що проєкт Закону пропонує створити лише загальну правову рамку для різноманітних заходів перехідного періоду, через що чітко передбачити вплив цього закону у разі ухвалення не є можливим. Натомість виконання рамкового закону у багатьох деталях залежатиме насамперед від імплементуючих законів та підзаконних актів, які необхідно буде розробити в майбутньому.

"Через загальні та розмиті норми... проєкт більше нагадує політичні вказівки, ніж нормативно-правовий акт", - зазначається у висновку комісії.

Комісія також зазначила, що скасування низки нормативно-правових актів, як це передбачено чинним проєктом закону, створило би в Україні правовий вакуум з низки питань, передусім стосовно Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Втім, "Венеційка" визнала, що урядовий проєкт "значною мірою закон ґрунтується на принципах міжнародного права... та враховує потреби вразливих груп суспільства". Однак зазначається, що хоча проєкт оперує поняттями, звичними для міжнародного права (у тому числі базові для закону поняття "перехідний період", "перехідне правосуддя" тощо), їх значення є вужчим ніж те, що є звичним для міжнародного права.

Комісія нагадала, що Україна не може в односторонньому порядку змінити базові положення міжнародного права з питань збройних конфліктів, ті зберігатимуть чинність незалежно від ухвалення закону України. Тому "такі положення мають бути або прибрані з проєкту, або має бути чітко зазначено, що вони відображають лише українське прочитання міжнародного права", - йдеться у висновку.

Венеціанська комісія також надала низку рекомендацій щодо вдосконалення окремих положень законопроєкту, з яких виділила 5 найважливіших блоків.

Зокрема, на думку експертів "Венеційки", необхідно:

- привести у відповідність до міжнародного права положення щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, вчинені у зв’язку з тимчасовою окупацією, відповідно до міжнародного права, та переглянути нинішнє диференційоване ставлення до різних категорій злочинців;

- звузити та уточити положення щодо люстрації, врахувавши що за міжнародними стандартами, люстрація обмежується найважливішими посадами в державі, не поширюється на виборні посади, має бути можливість її судового контролю тощо;

- переглянути, що закон має на меті встановлення правди про всі злочини, а не тільки про ті, які вчинені певними конкретними суб’єктами конфлікту;

- чіткіше сформулювати положення конвалідації документів, виданих на тимчасово окупованих територіях, та переглянути обмежувальний підхід щодо визнання академічних сертифікатів, ступені та звань, видані на цих територіях

- відобразити у проєкті особливий конституційний статус АРК та Севастополя.

Нагадаємо, запит на надання висновку надійшов до Комісії від віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова 4 липня 2021 року. Також уряд у серпні зареєстрував законопроєкт у ВР за номером 5844.