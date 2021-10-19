Рада відправить у відставку міністра екології через корупцію екоінспекцій, - Арахамія

Верховна Рада відправить у відставку міністра екології Романа Абрамовського через корупцію екоінспекцій на місцях.

Про це в кулуарах парламенту повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він розповів, що Абрамовський вже написав заяву про звільнення.

"Я не хочу виступати якимось "ньюзмейкером"... Однак я на власні очі бачив, як він (Абрамовський. - Ред.) виходив і він написав заяву. Оце я бачив на власні очі", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що голосів за відставку Абрамовського в Разі вистачить.

"Ви ж пам'ятаєте, що в нас по екологічних законах завжди є баталії... У першу чергу претензія, яка була на фракції, озвучена багатьма депутатами, які працюють у регіонах, - що екоінспекція в регіонах дуже корупційна", - наголосив Арахамія.

Він також додав, що наразі кандидатури на заміну Абрамовському немає.

Нагадаємо, раніше нардеп Данило Гетманцев розповів, що Амбрамовський написав заяву про звільнення на засіданні фракції "Слуга народу".

Про те, що Абрамовського знову розглядають як кандидата на звільнення з уряду, джерела LB.ua повідомляли ще у вересні. Тоді співрозмовники в Кабміні також говорили, що посаду може втратити міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Кадрові питання "Слуги народу" збиралися обговорювати на великому засіданні фракції в Трускавці, однак потім це питання відклали. Голова парламенту Руслан Стефанчук ще 14 жовтня говорив, що наразі питання перестановок у Кабміні в порядку денному немає, але кадрові питання розглядаються і без внесення до нього.

Абрамовського призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020-го. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Абрамовський вже писав заяву на звільнення - в грудні 2020-го. За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Утім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології. Пізніше нардепи зняли з порядку денного звільнення Абрамовського.