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Глава Пентагону підтвердив право України на вступ до НАТО

США готові допомогти Україні провести необхідні реформи.

Глава Пентагону підтвердив право України на вступ до НАТО
Фото: mil.gov.ua

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може вступити до НАТО після проведення необхідних реформ.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"На саміті НАТО в червні 2021 року Сполучені Штати та їх партнери підтвердили право України вирішувати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання, включно з прагненням України приєднатися до НАТО. У зв'язку з цим ми закликаємо уряд України продовжувати глибокі та всебічні реформи, необхідні для втілення євроатлантичних прагнень. Це означає, зокрема, цивільний контроль над Збройними силами, приведення оборонно-промислового комплексу до найкращих світових практик, впровадження реформ в області управління персоналом", - сказав глава Пентагону.

Остін пообіцяв, що США готові допомогти Україні в проведенні цих реформ.

Він розказав, що переговори з Тараном були плідними і стосувались вони, зокрема, посилення співпраці в Чорноморському регіоні.

"Ми з міністром обговорювали можливості для зміцнення нашого партнерства з союзниками по Чорноморському регіону, щоб протистояти дестабілізаційним діям Російської Федерації. В рамках підтримки цих зусиль США продовжать надавати допомогу не тільки Україні, але й Грузії, Румунії й Болгарії. Ми давно зрозуміли важливість партнерства та союзництва у стримуванні російської агресії", - сказав американський міністр.

Він заявив, що з 2014 року США виділили понад 2,5 млрд доларів для посилення спроможності України захищати свою територію, кордони й територіальні води. 

Нагадаємо, що американський міністр Ллойд Остін прибув до України вранці 19 жовтня з одноденним візитом. З Києва він полетить до Румунії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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