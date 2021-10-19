Глава Пентагону підтвердив право України на вступ до НАТО

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може вступити до НАТО після проведення необхідних реформ.

Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"На саміті НАТО в червні 2021 року Сполучені Штати та їх партнери підтвердили право України вирішувати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання, включно з прагненням України приєднатися до НАТО. У зв'язку з цим ми закликаємо уряд України продовжувати глибокі та всебічні реформи, необхідні для втілення євроатлантичних прагнень. Це означає, зокрема, цивільний контроль над Збройними силами, приведення оборонно-промислового комплексу до найкращих світових практик, впровадження реформ в області управління персоналом", - сказав глава Пентагону.

Остін пообіцяв, що США готові допомогти Україні в проведенні цих реформ.

Він розказав, що переговори з Тараном були плідними і стосувались вони, зокрема, посилення співпраці в Чорноморському регіоні.

"Ми з міністром обговорювали можливості для зміцнення нашого партнерства з союзниками по Чорноморському регіону, щоб протистояти дестабілізаційним діям Російської Федерації. В рамках підтримки цих зусиль США продовжать надавати допомогу не тільки Україні, але й Грузії, Румунії й Болгарії. Ми давно зрозуміли важливість партнерства та союзництва у стримуванні російської агресії", - сказав американський міністр.

Він заявив, що з 2014 року США виділили понад 2,5 млрд доларів для посилення спроможності України захищати свою територію, кордони й територіальні води.

Нагадаємо, що американський міністр Ллойд Остін прибув до України вранці 19 жовтня з одноденним візитом. З Києва він полетить до Румунії.