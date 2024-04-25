Корпоративне донорство: як і для чого здавати кров безпосередньо у себе в офісі

Підтримувати українське військо та гуманітарні ініціативи стало обов’язком для компаній, які прозоро декларують свої цінності та дбають про репутацію. За даними, які наводила компанія «Делойт» ще в січні 2022 року, 73% споживачів переконані, що бренди мають нести відповідальність за розвиток суспільства та збереження планети, 64% віддають перевагу компаніям, які мають репутацію відповідального бізнесу, а 77% глобальних споживачів готові купувати у компаній, які намагаються «зробити світ кращим». Повномасштабна війна зробила нас іще більш уважними та вимогливими до брендів — не лише тих, чию продукцію ми купуємо, а й тих, з ким ми співпрацюємо. Нам важливо, яку цінність те чи інше підприємство приносить суспільству, адже кожна людина прагне бути частиною чогось більшого.

Фото: EPA/UPG

Ще один спосіб проявити корпоративну соціальну відповідальність — донорство крові. Це особливий внесок — за гроші можна купити автівки, тепловізори чи дрони, але не кров. Тільки самі донори можуть забезпечити кров’ю пацієнтів, у тому числі — поранених військових. Якщо кров не здають, ніякі гроші, висококваліфіковані фахівці та надсучасне медичне обладнання не спроможні врятувати життя людини.

Потреби у крові та корпоративний внесок

Щороку близько 200 тисяч пацієнтів (довоєнна статистика) потребують переливання крові, і це — лише цивільні. Ще до повномасштабної війни 2/3 з них не отримували кров вчасно або взагалі, а російське вторгнення загострило проблему дефіциту мінімум вдвічі.

При тому, що кров сьогодні необхідна як ніколи, донорство все ще оточене міфами та упередженнями. Велика кількість людей не знають, як це працює, і навіть не здогадуються, що можуть рятувати життя таким чином. А насправді це настільки просто, що можна порівняти з буквально супроводом за ручку.

Більшість часу ми проводимо на роботі щось тут потрібно написати про те, як мало співробітник витрачає часу на добру справу.

На корпоративних днях донора кров здають зазвичай від 20 до 70 співробітників. Кожна донація потенційно може врятувати до трьох життів, тож це допомога конкретним пацієнтам. Але такі дні донора мають ширший контекст: такі заходи популяризують донорство, дозволяючи взаємодіяти нам з аудиторією, яка б за інших обставин не змогла б доєднатись до донорського руху, а також це руйнує стереотипи й залучає більше нових донорів.

Це про культуру донорства. Якщо волонтерство у широкому розумінні стало гучною темою в Україні ще з 2014 року, то донорство крові залишається «нішевим» напрямком. Корпоративні донації показують, що здавати кров не страшно, не боляче й не нудно, що це важливий внесок у спільну боротьбу та класний спосіб дозвілля.

Кров для фронту та кошти

ДонорUA — єдина недержавна організація, що спільно з МОЗ організовує транспортування донорської крові до прифронтових і гарячих точок. З квітня 2022 по квітень 2024 року ми доставили понад 20 тонн крові для поранених військових і цивільних. Це більше 90 поїздок, кожна з яких рятує понад 1500 життів.

Корпоративні дні донора — одне з джерел фінансування для перевезення крові. Тож долучаючись до цієї ініціативи, компанії не тільки допомагають пацієнтам безпосередньо і популяризують донорство, а й фінансово підтримують важливі проєкти. Окрім транспортування крові, отримані кошти дозволяють ДонорUA вести просвітницьку роботу та організовувати відкриті донації.

Вже більше 100 компаній провели з нами дні донора, деякі з них роблять це регулярно. Ми цінуємо цей прояв довіри та активну свідому позицію компаній. Якщо ж говорити не стільки про бренди, а про людей, для працівників це завжди важлива подія. Це унікальний тимбілдинг і глибокий емоційний досвід, який колеги переживають разом, діляться ним зі своїми родинами та друзями. Донорська кров вимірюється не стільки літрами, скільки врятованими життями, і коли компанії, що мають вплив і ресурси, підтримують донорство — це безцінно.