Що з дисципліною у членів Рахункової палати?

Тож саме час проаналізувати, що було з дисципліною у членів, які вже готуються на вихід. А саме - як вони відвідували засідання, як голосували та над чим працювали?

15 березня сплив термін повноважень одразу семи членів Рахункової палати: Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Андрія Майснера, Василя Невідомого, Цезаря Огня та Ігоря Яремчука. Вони продовжують виконувати свої повноваження, поки Верховна Рада не вирішить їхньої долі, тобто звільнить із займаних посад. А це, за різними джерелами, може статися вже сьогодні.

Фото: old.ac-rada.gov.ua

Почнемо із загальної статистики. Отже, за 2019-2023 роки Рахункова палата провела 167 засідань зі 186 запланованих (це приблизно 90%). Решта не відбулися або через відсутність кворуму, або через те, що члени не змогли затвердити порядок денний.

Так, у 2019 році не відбулося 4 засідання, у 2022 - 14, у 2023 - 1. У 2020 та 2021 роках пройшли всі засідання. Як бачимо, найбільш «неорганізованим» виявився 2022 рік. У більшості випадків засідання «зривали» Дідик А. М., Іванова І. М. та Майснер А. В., бо були відсутні без поважних причин.

Які ж питання розглядались на засіданнях РП?

В основному члени розглядали загальні питання, які стосувалися:

● робочих моментів (236 питань),

● визначення порядку денного (167 питань),

● внесення змін до кошторису РП (40 питань),

● внесення змін до структури апарату РП та штатного розпису (17 питань),

● оцінки корупційних ризиків в РП (12 питань),

● звітів про діяльність РП (6 питань);

● кадрових питань (2 питання, зокрема щодо звільнення та призначення в межах посади Секретар РП – керівник Апарату).

А також розглядали та затверджували звіти за результатами проведених аудитів (336).

Загалом картина детального голосування кожного члена РП має такий вигляд (табл. 1).

Примітка:

* Пацкан В.В. – з 15.03.2018 по 10.04.2023 (звільнений ВРУ)

** Пліс Г.В – з 13.12.2022 по теперішній час

*** Яременко О.С. – з 15.03.2018 по 03.09.2020 (звільнений ВРУ у зв’язку з досягненням 65 років).

З таблиці видно, що Дідик А.М. та Іванова І.М. – це члени РП, які не лише були відсутніми на більшості засідань РП, але і ті, хто не брали участі в голосуванні найбільшої кількості питань та утримались від голосування. Для наочності на графіку. 3 представлена частка питань, на яких кожен з членів РП був відсутнім та не голосував.

Так, найбільшу кількість питань, що розглядались протягом 2019-2023 років на засіданнях РП, пропустив та не голосував Дідик А.М., а саме 41% або 506 з 1240 питань, а найменшу кількість питань – 5,6% або 70 з 1240 питань Яремчук І.М. При цьому 6 із 10 членів РП /а саме: Богун В.П., Невідомий В.І., Майснер А.В., Пацкан В.В., Огонь Ц.Г. та Пліс Г.В./ мають приблизно однакову частку питань, на яких вони були відсутніми та не голосували, яка коливається в діапазоні 10-16%.

Не менш цікавим виявився аналіз причин відсутності членів РП на засіданнях (табл. 2).

Отже, найбільше засідань пропустили Дідик А.М. (56 з 186 засідань) та Іванова І.М. (38 з 186 засідань). Також високий показник відсутності на засіданнях РП без поважних причин продемонстрував заступник Голови РП, а певний час і т.в.п. Голови РП Майснер А.В., а саме 14 із 23 засідань або 60,9%. Крім того, Дідик А.М. також є лідером серед інших членів РП за кількістю використаних днів відпустки. Проте є й такі члени РП, які сумлінно відвідували засідання РП, а якщо і були відсутні, то лише з поважних причин, зокрема, це Пацкан В. В. та Пліс Г. В. При чому Пліс Г.В. за 2023 рік (тобто з моменту свого призначення членом РП) не пропустив жодного засідання РП.

Замість висновків. Якщо сьогодні Верховна Рада таки розгляне питання про звільнення семи членів Рахункової палати, повноваження яких закінчилися, важливо врахувати наступні аспекти:

● народні депутати повинні активно включитися в доопрацювання проєкту закону “Про Рахункову палату”, який розробляється робочою групою під головуванням Голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої. До робочої групи, окрім народних депутатів, входять представники Європейського Союзу, SIGMA, USAID та громадськості

● вибори нових членів мають відбуватися прозоро на основі нового закону та нових правил, а також з трансляцією всіх співбесід

● перед ухваленням рішення про призначення на посаду члена Рахункової палати, всіх кандидатів необхідно оцінити за єдиною методикою. Ми розробили методику, яка оцінює кандидатів за 4 блоками критеріїв (загалом 35 питань):

○ Професійно-кваліфікаційні критерії – оцінка компетенції

○ Лідерські якості

○ Критерії доброчесності

○ Результати співбесіди