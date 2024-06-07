Куди йдуть кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії?

Щодня Україна долає наслідки кривавої російської агресії. На відновлення пошкоджених територій та допомогу постраждалим містам і селам виділяють колосальні суми. Тож виникає потреба в ефективному моніторингу та аналізі цих витрат. Ми в Центрі досліджень фіскальної політики розробили унікальний дашборд, який допоможе розібратися у розподілі коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії між різними об’єктами по всій території України, а також відслідкувати, як саме витрачаються ці кошти. Але про все по черзі.

Фото: EPA/UPG Відновлення мосту

Завдання із зірочкою

У жовтні 2022 року Верховна Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це окрема бюджетна програма спецфонду в складі головного кошторису країни, щоб закривати значну частину потреб із відновлення: реконструкцію та ремонт об’єктів критичної інфраструктури, житла для внутрішніх переселенців та українців, які втратили домівки внаслідок воєнних дій, будівництво водогонів та укриттів тощо.

Фонд наповнюється за рахунок коштів від примусового вилучення російських активів на території України. У 2022 році вони становили 17 млрд грн, у 2023 - 8,811 млрд грн. У 2023 році туди додатково скерували 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік, а це ще 35,9 млрд гривень.

Але як відстежити рух цих коштів?

Ми пішли в найскладніший із усіх можливих проєктів, які є. Це робота з державними даними, їх обробка та верифікація. Поставили перед командою Центру амбітну мету - створити єдину базу даних, що містить повну інформацію про розподіл та витрати коштів з державного бюджету внаслідок війни, в тому числі видатки відновлення. Задача з непростих. Адже дані, є неповними і дуже "брудними". Тому ми прийняли рішення підняти планку - перевіряти та чистити дані, щоб створити взірець для всіх. Наступне завдання - зробити так, щоб всі дані, які збирає держава, відповідали цьому стандарту.

Як працює дашборд

Основним інструментом є інтерактивна мапа, яка дає можливість відслідковувати розподіл коштів Фонду ліквідації між різними об'єктами по всій території України (https://fiscalcenter.org/liquidationfund). Мапа має чотири рівні деталізації: область, район, територіальна громада, населений пункт.

Можна спуститись на мапу обраного населеного пункту, де точками відмічені об’єкти, що фінансуються з Фонду ліквідації. Розмір точки на мапі пропорційний фактичним видаткам на цей об’єкт. Фільтри синхронізовані з мапою та графіками, що дозволяє легко бачити інформацію на всіх рівнях.

Видатки, направлені на захист критичної інфраструктури

Крім цього, в дашборді доступні фільтри за категоріями об'єктів, бюджетними програмами, а також можливість вибору за ЄДРПОУ платника та отримувача. Детальні графіки відображають розподіл видатків за типами об'єктів та за періодом, найбільших замовників та отримувачів, а також таблиці з розподілом по бюджетних програмах та об'єктах.

Найбільша цінність дашборду – можливість прослідкувати виділені кошти і фактичні видатки аж до об’єкта.

Найбільше видатків спрямовані на будівництво водогонів та подібної інфраструктури на сході та півдні України для забезпечення людей водою. Особливо затребуваними стали водогони після підриву росіянами Каховської ГЕС.

З Фонду ліквідації фінансується придбання спеціальної техніки (екскаватори, сміттєвози тощо) для комунальних підприємств на деокупованих та прифронтових територіях. Спецтехніка є критично важливою для функціонування комунальних служб (у багатьох містах і містечках вона була знищена або вкрадена росіянами).

З Фонду ліквідації також фінансується експериментальний проєкт з відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії росії. Він передбачає комплексну відбудову міста або селища. Наприклад, у Посад-Покровському на Херсонщині це дитячий садок-ліцей, будинок сільської ради, центр безпеки, амбулаторія, 120 приватних житлових будинків, комунікації, дороги - фактично, вся необхідна інфраструктура.

Цікаві кейси

Процес верифікації даних нерідко підсвічує помилки та невідповідності у звітності.

Коли ми бачимо невідповідність даних, починаємо займатися фінансовим OSINT (розвідкою на основі даних) та з’ясовувати причини, чому так відбувається. Фактично ми верифікуємо дані за допомогою різних інструментів, в тому числі через звернення до органів місцевого самоврядування.

Так, щоб верифікувати дані по Фонду ліквідації, Центр надіслав понад 100 таких звернень. На сьогодні команді аналітиків залишилося підтвердити фінансування одного фінансування будівництва дороги та перекладання бруківки в Ізмаїлі (Одеська обл.). Там взагалі дуже дивна ситуація, коли звітність Казначейства відмінна від звітності органів місцевої влади.

Бувають ситуації коли департамент капітального будівництва Харківської ОДА здійснив платіж іншій компанії, ніж та, що виграла тендер. Помилкові платежі, такі як цей, нерідко виникають через схожість назв компаній, що може вести до неправильного розподілу коштів. Схожий випадок трапився у Запоріжжі, де за технічний нагляд заплатили ОССБ, хоча мали б заплатити ФОПу.

Інколи зустрічаються дивні ситуації з точки зору публічних фінансів та звітності. Так, для фінансування об’єктів в Одесі у 2023 році через субвенцію Уряд виділив 475 млн грн з Фонду ліквідації. Натомість в офіційній Казначейській звітності по цій програмі бачимо цифру 517 млн грн. Це означає, що в Одесі можуть витратити більше коштів на наслідки збройної агресії, ніж передбачено урядом.

Замість висновків

Створення інтерактивного дашборду, це ще один крок у напрямку більшої відкритості та прозорості у використанні бюджетних коштів для відновлення та допомоги постраждалим від збройної агресії росії. На перший погляд, це лише технічний інструмент, але насправді це механізм, що стимулює активну участь громадськості у моніторингу та контролі за фінансовими процесами в країні.

Дашборд створений за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та акселераційної програми Act to Support проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у цьому матеріалі, не обов’язково відображають позицію Міжнародного фонду Відродження, Фонду Східна Європа та Європейського Союзу.