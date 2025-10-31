Вибори в Нідерландах: між оновленням і правим нахилом

Попередні результати голосування виявилися дещо несподіваними як для політиків, так і для громадян країни, продемонструвавши певні зміни в настроях виборців.

Дочасні вибори в Нідерландах , що відбулися нещодавно, стали своєрідним випробуванням для політичної системи країни — і водночас проілюстрували, наскільки складно утримувати баланс між стабільністю, оновленням і суспільними очікуваннями.

Фото: EPA/UPG Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф голосує на виборах

Правий курс і феномен Вілдерса

Ультраправий табір, очолюваний Гертoм Вілдерсом, цього разу не зміг досягти бажаного результату. Попри агресивну риторику, гучні заяви та спроби повернути собі роль “народного рупора”, його партія втратила частину підтримки після розчарування у попередній коаліції. Сам Вілдерс — фігура суперечлива. У Нідерландах його називають “найбільш охоронюваною людиною країни” через загрози, які він отримував упродовж багатьох років. Водночас його політична стійкість базується на особливостях суспільного контексту: країна загалом залишається досить “правою” у своїх політичних поглядах.

Часто навіть у межах однієї родини виборці роблять різні політичні вибори. Молодше покоління підтримує ліберальні або соціал-демократичні сили, тоді як старше — орієнтується на Вілдерса. Він говорить просто, емоційно, і, як визнають самі нідерландці, “говорить так, як вони думають”. Саме ця прямота та риторика “проти системи” забезпечують йому стабільне місце у політичному житті Нідерландів.

Сенсаційний результат D66

Справжньою несподіванкою стали результати партії D66, яка змогла майже потроїти своє представництво — з 9 до 27 місць у парламенті. Це — один із найкращих показників за останні десятиліття. Ключову роль у цьому зіграв молодий і харизматичний лідер Роб Йеттен (Rob Jetten), якому лише 38 років. Його називають обличчям нової політичної генерації Нідерландів, і він має всі шанси стати наймолодшим прем’єр-міністром в історії країни.

Йеттен відомий своїми прогресивними, але водночас прагматичними поглядами. Він послідовно виступає за розвиток зеленої енергетики, захист прав людини та посилення ролі Європейського Союзу. Кампанія D66 була побудована на чесній, сучасній і професійній комунікації, а сам Йеттен зміг створити відчуття реального оновлення політичного класу. Цей успіх відображає зростання довіри до ліберальних і проєвропейських сил серед активної частини суспільства.

Падіння альянсу GroenLinks–PvdA

Лівоцентристський альянс GroenLinks–PvdA (Зелені–Лейбористи), на який покладали великі сподівання, виступив значно слабше, ніж прогнозували соціологи. Новостворена партія посіла лише четверте місце, отримавши 20 мандатів — на п’ять менше, ніж сумарно у попередньому парламенті. Цей результат став серйозним розчаруванням для партії й змусив її лідера, Франса Тіммерманса, оголосити про відставку.

Альянс, утворений внаслідок об’єднання двох політичних сил, перебуває у перехідному стані. Усередині партії вже розпочались дискусії щодо подальшого курсу, ролі в майбутній коаліції або можливого переходу в опозицію. Для GL/PvdA зараз важливо не лише зберегти довіру виборців, а й визначити власну ідентичність у новій політичній конфігурації.

Мовчазний протест

Ще однією цікавою тенденцією цих виборів стало різке зростання кількості “blanco”-бюлетенів. Кількість виборців, які вирішили залишити бюлетень порожнім, подвоїлась у порівнянні з виборами 2023 року — з 19 000 до понад 40 000. Це більше, ніж кількість тих, хто проголосував за партію New Social Contract, яка втратила значну частину підтримки. Такий показник можна розглядати як форму “мовчазного протесту” — сигнал про зневіру частини виборців у політичних альтернативах і бажання висловити невдоволення системі без прямого протестного голосу.

В очікуванні коаліції

Нідерландський парламент традиційно залишається надзвичайно фрагментованим. Формування коаліції, ймовірно, триватиме довго. Поки що можна говорити про два основні вектори: можливість створення центристської або ліберально-демократичної коаліції, а також ризик посилення впливу правих сил на суспільний дискурс.

З одного боку, є позитивні очікування — нова коаліція може стати більш конструктивною, орієнтованою на європейську співпрацю та підтримку України. З іншого боку, очевидно, що нідерландське суспільство залишається досить правоорієнтованим, а популярність Вілдерса свідчить про збереження у частини виборців симпатій до ізоляціоністських ідей.

Значення для України

Для України підсумки виборів можна розглядати помірковано оптимістично. Послаблення позицій Вілдерса, відомого своєю антиукраїнською риторикою, є дещо позитивним сигналом. Очікується, що новий уряд — якщо його очолять центристські або ліберальні сили — продовжить курс на політичну та військову підтримку України.

Однак остаточні висновки робити зарано. Попереду тривалий процес формування коаліції, який визначить, хто стане прем’єр-міністром, які партії увійдуть до уряду та яким буде склад нового кабінету. Саме тоді стане зрозуміло, яким курсом Нідерланди підуть далі — і яку роль вони гратимуть у європейській підтримці України.