Нідерланди надають 10 млн євро на британську кіберпрограму для України

Нідерланди виділили 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії для України.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.
"Російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками. Ця гібридна воєнна кампанія ставить під загрозу європейську безпеку. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії щодо України", – йдеться у його повідомленні.
За словами міністра, цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.
"Радий співпрацювати, щоб допомогти Україні відбити атаки Росії в кіберсфері та за її межами", – написав він.
- Талліннський механізм – це міжнародна ініціатива, започаткована міжнародними партнерами України для координації та сприяння розвитку цивільних кіберспроможностей України з метою забезпечення її права на самооборону в кіберпросторі та вирішення довгострокових потреб у кіберстійкості.
- Його започаткували у травні 2023 року, офіційно стартував у грудні 2024 року.
- Країни-учасниці: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія (приєдналася у 2024 р.), Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія (приєдналася у 2025 р.),Польща, США, Франція, Швеція.