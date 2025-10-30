Нідерланди надають 10 млн євро на британську кіберпрограму для України

Нідерланди виділили 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії для України.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками. Ця гібридна воєнна кампанія ставить під загрозу європейську безпеку. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії щодо України", – йдеться у його повідомленні.

За словами міністра, цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України.

"Радий співпрацювати, щоб допомогти Україні відбити атаки Росії в кіберсфері та за її межами", – написав він.