Нідерланди надають 10 млн євро на британську кіберпрограму для України

Внесок роблять у роботу Таллінського механізму. 

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел
Фото: EPA/UPG

Нідерланди виділили 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії для України.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел.

"Російські кібератаки проти України не є поодинокими випадками. Ця гібридна воєнна кампанія ставить під загрозу європейську безпеку. Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на кіберпрограму Великої Британії щодо України", – йдеться у його повідомленні. 

За словами міністра, цим внеском Нідерланди підтримують важливу роботу Талліннського механізму – провідної міжнародної коаліції з кіберпідтримки України. 

"Радий співпрацювати, щоб допомогти Україні відбити атаки Росії в кіберсфері та за її межами", –  написав він.

  • Талліннський механізм – це міжнародна ініціатива, започаткована міжнародними партнерами України для координації та сприяння розвитку цивільних кіберспроможностей України з метою забезпечення її права на самооборону в кіберпросторі та вирішення довгострокових потреб у кіберстійкості. 
  • Його започаткували у травні 2023 року,  офіційно стартував у грудні 2024 року.
  • Країни-учасниці: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія (приєдналася у 2024 р.), Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія (приєдналася у 2025 р.),Польща, США, Франція, Швеція.
