Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСвіт

Росія наступного року має втратити $50 млрд через американські санкції

Очікується на дефіцит бюджету. 

Росія наступного року має втратити $50 млрд через американські санкції
Фото: Зовнішня розвідка України

Наступного року завдяки американським санкціям Росія втратить близько $50 млрд. А санкції ЄС із 19-го пакету повинні позбавити Росію ще 20 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою.

Дефіцит російського бюджету, за попередніми даними, може скласти 100-130 млрд. На війну Росія наступного року планує витратити 210 млрд. 

Україна бачить розвідувальні дані про те, де саме росіяни хочуть збільшити спроможності: це дрони і КАБи. Також росіяни прагнуть виробляти більше артилерійських засобів – 8 млн при нинішніх 7. А на ракети, за українською оцінкою, в них спроможностей не має. 

Очікується, що американські санкції почнуть діяти вже 20 листопада. Україна розраховує на спільну роботу зі США задля зменшення закупівлі російських енергоресурсів. Зараз ключовим покупцем є Китай, а отже він допомагає російській воєнній машині.

“Вони найбільший гравець, помічник у цій війні”, – сказав президент. 

Над тим, аби отримати виключення і дозвіл на продовження закупівель у Росії, працює Угорщина. Україна збирається цьому протидіяти, а також закликає ЄС закрити роботу російських заводів на його території.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies