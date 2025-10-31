Росія наступного року має втратити $50 млрд через американські санкції

Наступного року завдяки американським санкціям Росія втратить близько $50 млрд. А санкції ЄС із 19-го пакету повинні позбавити Росію ще 20 млрд, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою.

Дефіцит російського бюджету, за попередніми даними, може скласти 100-130 млрд. На війну Росія наступного року планує витратити 210 млрд.

Україна бачить розвідувальні дані про те, де саме росіяни хочуть збільшити спроможності: це дрони і КАБи. Також росіяни прагнуть виробляти більше артилерійських засобів – 8 млн при нинішніх 7. А на ракети, за українською оцінкою, в них спроможностей не має.

Очікується, що американські санкції почнуть діяти вже 20 листопада. Україна розраховує на спільну роботу зі США задля зменшення закупівлі російських енергоресурсів. Зараз ключовим покупцем є Китай, а отже він допомагає російській воєнній машині.

“Вони найбільший гравець, помічник у цій війні”, – сказав президент.

Над тим, аби отримати виключення і дозвіл на продовження закупівель у Росії, працює Угорщина. Україна збирається цьому протидіяти, а також закликає ЄС закрити роботу російських заводів на його території.