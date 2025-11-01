Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Ізраїль заявив, що останки, повернені з Гази, не належать заручникам

Невідомо, ким були ці люди і чому їх повернули Ізраїлю. 

Ізраїль заявив, що останки, повернені з Гази, не належать заручникам
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Останки людей, які цього тижня ХАМАС передав Червоному Хресту, не належать жодному із заручників.

Як пише АР, про це повідомив Ізраїль у суботу. 

Невпізнані останки повернули пізно ввечері у п’ятницю до Ізраїлю, де їх досліджували вночі. Уже тоді військові джерела припускали, що вони не належать жодному із заручників, захоплених палестинськими бойовиками під час нападу 7 жовтня 2023 року.

У суботу другий представник ізраїльських військових підтвердив, що це не тіла заручників. Згодом це офіційно підтвердили й у канцелярії прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

"Отримані нами останки — не наші заручники", – заявили в офісі прем’єра.

Невідомо, ким були ці люди і чому їх повернули Ізраїлю. Обидва ізраїльські чиновники говорили на умовах анонімності. Представник Хамасу поки не відповів на запити журналістів.

З моменту набуття чинності перемир’я, укладеного за посередництва США 10 жовтня, палестинські бойовики передали останки 17 заручників, утримуваних у Газі протягом останніх двох років.

Однак повернення тіл ще 11 заручників, передбачене угодою, відбувається повільно – бойовики віддають лише одне-два тіла кожні кілька днів.

Водночас Ізраїль із початку перемир’я повернув 225 тіл палестинців. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, лише 75 із них були впізнані родинами. Невідомо, чи ці люди загинули під час нападу 7 жовтня 2023 року, чи померли під час утримання в Ізраїлі, або ж були знайдені військами під час бойових дій.
